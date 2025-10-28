Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones en Valencia tras votar en contra de la ordenanza

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha vivido un giro inesperado este martes después de que Vox haya votado en contra de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debía entrar en vigor el próximo 1 de diciembre. La decisión ... de Vox, que forma parte del equipo de gobierno municipal junto al PP, ha dejado a sus socios de gobierno en solitario en la defensa de la normativa,

Los 'populares' han sido los únicos que han votado a favor de la ZBE, puesto que Compromís y PSPV-PSOE también se han posicionado en contra por considerarla «de mínimos» y por entender que no busca reducir la contaminación, sino «solo cumplir el trámite» para su entrada en vigor.

Debido al cambio de opinión de Vox de última hora, el edil de Movilidad, Jesús Carbonell, se ha mostrado dispuesto a aceptar la propuesta de Compromís y PSPV «para ampliar el perímetro», de modo que se aumentara el entorno inicialmente previsto por la Concejalía de Movilidad y pasaría, como ha apuntado su titular, a abarcar a toda »la ciudad de Valencia en el suelo urbano y urbanizable».

Cabe recordar que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones establecía restricciones a la circulación de vehículos con etiqueta A matriculados fuera de la provincia de Valencia hasta el 31 de diciembre de 2026.La restricción de acceso a la ZBE no afectaría a los conductores de la ciudad de Valencia hasta enero de 2028.

La no implementación de la ZBE en Valencia pone en riesgo los fondos europeos Next Generation. Además de la pérdida de estas ayudas, el Ayuntamiento se enfrentaría a una sanción económica por incumplir con la normativa, junto con la obligación de devolver las subvenciones al transporte, lo que asciende a 115 millones de euros.

«Imposiciones derivadas del fanatismo climático»

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, José Gosálbez, tras haber votado hasta en cinco ocasiones a favor de esta medida, ha denunciado durante su intervención en el Pleno municipal que la ZBE es «una imposición derivada de las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez».

Asimismo, Gosálbez ha destacado que el voto en contra de su partido «defiende la libertad de movimiento y el derecho de los españoles a desplazarse en el medio de transporte que elijan». Además, ha criticado las «imposiciones derivadas del fanatismo climático» y ha afirmado que estas medidas están «atacando la libertad, el trabajo y la forma de vida de miles de familias y trabajadores».