Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones en Valencia tras votar en contra de la ordenanza

El PP se queda solo en la defensa de la ZBE tras el cambio de última hora de su socio de gobierno

Imagen del portavoz de Vox, José Gosálbez, durante su intervención en el Pleno de Valencia
Alba Pérez Espada

Valencia

El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha vivido un giro inesperado este martes después de que Vox haya votado en contra de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que debía entrar en vigor el próximo 1 de diciembre. La decisión ... de Vox, que forma parte del equipo de gobierno municipal junto al PP, ha dejado a sus socios de gobierno en solitario en la defensa de la normativa,

