Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

El Gobierno de Mazón no detalla a qué hora llegó el presidente al Palau el día de la dana

El Ejecutivo autonómico hace una lectura positiva de la encuesta de ABC que revela que el 75% de los valencianos quieren que el dirigente dimita y Vox capitaliza su caída: «El PP sigue siendo el partido preferido»

Vox capitaliza la caída del PP por la dana y quita siete escaños a Carlos Mazón

Imagen del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este martes EP
Toni Jiménez

Valencia

La Generalitat Valenciana hace una lectura positiva de la encuesta de GAD3 para ABC y Las Provincias que revela que el 75% de los valencianos cree que el presidente Carlos Mazón debe dimitir y que en unas elecciones el PP perdería siete diputados en favor de Vox ... , con quien podría gobernar.

