El Gobierno de Mazón no detalla a qué hora llegó el presidente al Palau el día de la dana

La Generalitat Valenciana hace una lectura positiva de la encuesta de GAD3 para ABC y Las Provincias que revela que el 75% de los valencianos cree que el presidente Carlos Mazón debe dimitir y que en unas elecciones el PP perdería siete diputados en favor de Vox ... , con quien podría gobernar.

«Lo que se lee es que el PP presidido por Mazón sigue siendo el partido preferido por los valencianos si hubiera una elecciones», un año después de la catastrófica dana del 29 de octubre, mientras se valora «peor» a la oposición. «No nos estamos buscando el ombligo ni buscando candidatos».

Así se ha expresado la vicepresidenta primera y portavoz del Ejecutivo autonómico, Susana Camarero, cuestionada sobre sobre si cree que la ausencia del presidente durante las horas más críticas de la barrancada con 229 muertos en la provincia de Valencia y los continuos cambios de versión pueden estar detrás de esos datos.

Camarero ha respondido a las preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consell, en la que se ha aprobado declarar este 29 de octubre como día de luto oficial en la Comunidad Valenciana, cuando se cumple un año de la tragedia. Mazón -que asistirá junto a otros representantes de la Generalitat al funeral de Estado por las víctimas- no ha atendido a los medios este martes y tampoco lo hizo el lunes.

Camarero no ha querido especular sobre si seguirá como consellera o portavoz tras la remodelación del Gobierno que se anunciará el próximo 5 de noviembre. Preguntada en varias ocasiones, no ha confirmado a qué hora llegó Mazón al Palau tras su comida en el restaurante El Ventorro y tras acompañar al parking a la periodista con la que compartió el almuerzo hasta cerca de las 19h. Fuentes de Presidencia vienen señalando que esa llegada se produjo mucho antes de las 20h, pues se trata de un trayecto de diez minutos a pie. Coincide en el tiempo con los 37 minutos en los que no realizó ni recibió ninguna llamada.

Debate del «minutaje»

Unas horas antes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había señalado que Mazón tendrá que «dar todas las respuestas que sean necesarias» en su comparecencia en el Congreso el 17 de noviembre, donde responderá a las preguntas que se le formulen, según ha recalcado la vicepresidenta de la Generalitat . Todavía no se le han citado ni en la comisión de investigació del Senado ni en la de las Cortes Valencianas.

«Ha dado todas las explicaciones cada vez que se le ha preguntado. Ha contestado en numerosas ocasiones., Ha dado cuenta de las llamadas que realizó ese día. No tengo nada más que añadir», ha aseverado antes de enumerar los «bulos» lazados desde el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la actuación del barón del PP. No va a entrar, ha dicho, «en el debate del minutaje», al tiempo que ha reclamado que se aplique «la misma vara de medir» a los representantes del Ejecutivo central -como los ministros Diana Morant o Fernando Grande-Marlaska- que no han dado «explicaciones» sobre su gestión aquella jornada.