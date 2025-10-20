Suscribete a
«Valentín pidió agua, socorro y murió detenido»: investigan la muerte de un joven discapacitado en un calabozo de la Guardia Civil

Los padres denuncian la «negligencia en la custodia» y responsabilizan a la Policía Local de Jávea, la Benemérita, Sanidad y la Generalitat por medicarlo sin control y negarle su internamiento durante años

Interior admite que un policía se «extralimitó» al reducir y oprimir el cuello a un joven que murió

Valentín junto a sus padres, Ana Comas y Daniel Ropero
Valentín junto a sus padres, Ana Comas y Daniel Ropero
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Pocas muertes pueden imaginarse más tristes. Valentín tenía 29 años de edad, una discapacidad del 66% y hacía años que suplicaba que lo ingresaran en un centro psiquiátrico porque «quería curarse». En vez de eso, ha acabado su existencia encerrado durante horas ... entre barrotes de un cuartel de la Guardia Civil víctima posiblemente de la reacción de dos fármacos que nunca debió tomar juntos. «Pidió agua, socorro y murió detenido», relata angustiado su padre, Daniel.

