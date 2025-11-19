Valencia se pone a prueba en el primer simulacro por inundación tras la dana

Más de cien efectivos se han movilizado este miércoles en el simulacro de inundación llevado a cabo en la pedanía de La Torre de Valencia, una de las tres de la ciudad afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Por ... primera vez, se ha podido oír en la zona la alarma sonora instalada en distintos puntos para alertar a la población en estos casos. El sonido discontinuo ha alertado durante tres minutos del hipotético confinamiento en pisos altos.

Se trata del primer simulacro «que se hace de esta manera en la historia de Valencia», ha subrayado la alcaldesa María José Catalá, quien ha precisado, al ser preguntada por el hecho de que la sirena no se haya oído por igual en todas las calles, que todo el aprendizaje de esta jornada servirá para ver bien el alcance del sonido de la alarma -porque depende del sonido ambiente, viento o tráfico- o el radio de llegada. «Es la primera instalación de alarma sonora y es evidente que el aprendizaje nos ayudará a hacer un despliegue en todas las pedanías pensando en su alcance», ha apuntado.

El responsable de bomberos en el simulacro, oficial del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención en Emergencia y Protección Civil del Ayuntamiento de Valencia, Pedro Canales, ha facilitado los detalles de este simulacro, iniciado a las 11.00 horas cuando la emergencia ha detectado una supuesta rotura de la mota del río Túria en uno de los laterales, entre las salidas 5 y 6 de la V30, «con un riesgo de afectar a la pedanía de La Torre» desde la llamada y con un margen de 90 minutos «para poder avisar a la población de que llegaba una avenida fluvial».

En ese momento, se ha convocado el Centro de Coordinación de Emergencias Municipal (Cecopal) en la sala del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE) de la Policía Local, desde donde se han dado instrucciones a los distintos servicios de emergencia municipales y de otros cuerpos y entidades, como la Guardia Civil y la Cruz Roja, y se ha ido avisando a las diferentes entidades que han querido colaborar con el simulacro: centro ocupacional, colegio Padre Manjón, biblioteca, Universidad Popular y alcaldía pedánea, que les han trasladado si tenían algún lugar para confinarse o si necesitaban que acudiesen servicios auxiliares externos para su evacuación.

En este último caso, se ha preguntado si la necesidad abarcaba a un número elevado de personal. Como ejemplo, el responsable de Bomberos ha explicado que el centro ocupacional ha indicado que tenían 70 usuarios con diferentes tipos de discapacidad, evacuados a través de autobuses de la EMT, o en otros centros con alguna persona con discapacidad se ha enviado a dotaciones de bomberos.

A los usuarios de los distintos puntos que podían desplazarse por sus propios medios se les ha indicado que se trasladaran a la alcaldía pedánea, establecida como «lugar seguro» al tener plantas de altura. «Esos ciudadanos podrán confinarse en un lugar elevado en caso de venir a una avenida fluvial», ha detallado Canales.

Mientras tanto han estado patrullando la zona y avisando del simulacro diferentes unidades de Policía Local, con la colaboración de Guardia Civil en los cortes de tráfico y de voluntarios de Protección Civil. Cuando todos los ciudadanos han estado ya o evacuados o confinados en lugar seguro, en torno a las 12.00 horas, y durante tres minutos se ha activado la sirena de aviso a la población para avisar de que la avenida fluvial «se aproximaba».

Al terminar, se ha vuelto a llamar a las diferentes entidades que han colaborado para confirmar que estaba «todo en orden, todos en buenas condiciones» y, una vez hecho, se ha activado la alarma de fin de emergencia que ha dado por concluido el simulacro, en el que han estado presentes entidades de otros pueblos, municipios aledaños con policías locales, con técnicos, con concejales y con representantes políticos, a los que se les ha invitado a colaborar «bien activamente o bien con observadores» a los que se les ha ido explicando cada paso.

«Buena nota»

Catalá ha afirmado que la ciudad de Valencia «ha tomado buena nota, un año después de la dana, de que es necesaria la cultura de la prevención» y se ha mostrado satisfecha tras la ejecución de este simulacro ante un hipotético caso de inundación.

En la recreación, además de dar a conocer el nuevo sistema de aviso sonoro a la población instalado en septiembre, se han puesto en práctica las medidas de autoprotección difundidas por los servicios municipales en el marco de la campaña Valencia +Segura.

Catalá, que ha estado dirigiendo la emergencia desde la central de la Policía Local de València, «tal y como hicimos el día de la dana de octubre de 2024 en el Cecopal», ha resaltado «el seguimiento y la coordinación de un centenar de efectivos entre policías locales, bomberos, recursos de Protección Civil, Cruz Roja, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional».

Del simulacro ya se había avisado con antelación en los últimos días a la ciudadanía a través de los diversos canales de información municipales en redes sociales. De manera preventiva, este miércoles se han desalojado todos los edificios públicos y centros educativos de la pedanía de manera ordenada para la reubicación de las personas en las plantas altas de la alcaldía pedánea, que ha servido de refugio.

Evacuación coordinada

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha enviado varios autobuses para evacuar a unas 70 personas, entre usuarios y trabajadores del centro ocupacional, al otro lado del nuevo cauce en el Camí Real.

«Hemos visto que la evacuación de las personas que presentaban mayor vulnerabilidad, como podría ser los niños del centro educativo o las personas con discapacidad del centro ocupacional de La Torre, se ha realizado correctamente y en tiempo. Los equipos han funcionado y se han coordinado de forma bastante clara», ha explicado la alcaldesa.

El sistema de alerta está instalado en la azotea del edificio que alberga las oficinas de la alcaldía pedánea en la calle de Benidoleig de La Torre. En el momento en que se ha dado por concluido el ejercicio de simulacro se ha emitido un nuevo aviso sonoro de 30 segundos con sonido continuo.

Formación

Según Catalá, tras la ejecución del simulacro, que «ya hemos recibido por parte de cuatro municipios del área metropolitana, Sedaví, Massanassa, Benetússer y Xirivella, la solicitud para recibir formación en el marco del plan Valencia +Segura». La alcaldesa ha señalado igualmente que en la Torre han participado «representantes públicos y policiales de municipios vecinos que han querido observar cómo se realizaba el simulacro».