Valencia se pone a prueba en el primer simulacro por inundación tras la dana

La alarma sonora instalada para alertar a la población se oye por primera vez en la pedanía de La Torre

La juez de la dana cita el 4 diciembre al testigo clave que propuso el ES-Alert al Cecopi

Imagen de la alcaldesa María José Catalá durante el simulacro de inundación en La Torre, Valencia
Imagen de la alcaldesa María José Catalá durante el simulacro de inundación en La Torre, Valencia

ABC

Valencia

Más de cien efectivos se han movilizado este miércoles en el simulacro de inundación llevado a cabo en la pedanía de La Torre de Valencia, una de las tres de la ciudad afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Por ... primera vez, se ha podido oír en la zona la alarma sonora instalada en distintos puntos para alertar a la población en estos casos. El sonido discontinuo ha alertado durante tres minutos del hipotético confinamiento en pisos altos.

