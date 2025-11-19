Suscribete a
ABC Premium

La juez de la dana cita el 4 diciembre al testigo clave que propuso el ES-Alert al Cecopi

La declaración del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, estaba pendiente desde abril

Perfil | Jorge Suárez, el alto funcionario con las claves del Cecopi que propuso el ES-Alert de la dana

Imagen del subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, la noche del 29 de octubre
Imagen del subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, la noche del 29 de octubre ABC
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha puesto por fin fecha a una de las declaraciones más esperadas en la instrucción: la del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app