La juez de la dana cita el 4 diciembre al testigo clave que propuso el ES-Alert al Cecopi

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha puesto por fin fecha a una de las declaraciones más esperadas en la instrucción: la del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez.

El alto funcionario, que tuvo un papel clave en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) de aquella fatídica tarde, estaba llamado a comparecer como testigo desde abril, pero no se había fijado una jornada concreta. Finalmente, será interrogado en sede judicial el próximo 4 de diciembre a las 9.30 horas.

El testimonio de Suárez es muy relevante, pues fue él quien puso sobre la mesa la posibilidad de enviar un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población desde que empezó el encuentro -a las 17h- para la zona de Utiel, que en ese momento sufría las inundaciones por el desbordamiento del río Magro.

De acuerdo con otras declaraciones practicadas, fue asesorando a la exconsellera imputada Salomé Pradas en las decisiones que podía tomar y estuvo también pendiente de todo el proceso que derivó en el lanzamiento de la alerta tardía -que centra la causa penal abierta por presuntos homicidios y lesiones imprudentes- a las 20.11h.

Del mismo modo, la magistrada ha fijado también las fechas para las declaración de José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat (26 de noviembre); Pilar Mateo, directora general de la Secretaría del Gabinete del President (10 de diciembre); y dos ingenieros del grupo Typsa en relación con la presa de Buseo (15 y 16 de diciembre).

En un auto dictado este miércoles, la juez requiere al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, una copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, realizadas entre las 12 y las 15.30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

Además, en una providencia, la instructora requiere a la periodista que comió el día de la dana con el todavía presidente en funciones Carlos Mazón, Maribel Vilaplana, los datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

También acuerda abrir una pieza de fallecimiento a nombre de la bebé que murió en la barrancada antes de nacer, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.