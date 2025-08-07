Roban un reloj de 100.000 euros al arquitecto Santiago Calatrava tras un tirón en Valencia

La Policía Local de Valencia detuvo este miércoles a un hombre tras presuntamente robar un reloj de lujo -valorado en alrededor de 100.000 euros- al arquitecto Santiago Calatrava de un tirón en plena calle.

Fuentes municipales señalan a ABC que los hechos ocurrieron este miércoles, alrededor de las 20.30 horas en la zona de Pont de Fusta, cuando la víctima esperaba a un taxi junto a otras personas.

A la llegada de la patrulla policía, un familiar de Calatrava tenía retenido al ladrón, de origen extranjero, al que había conseguido alcanzar en su huida. En el lugar también se personó un agente de paisano de Policía de la Generalitat, por lo que el objeto sustraído pudo ser finalmente recuperado.

Según ha avanzado Las Provincias, los investigadores sospechan que alguien pudo encargar el robo a su autor, puesto que cuando ya había sido detenido recibió varias llamadas desde un prefijo de Suiza, donde reside el arquitecto, conocido por diseñar, entre otros, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.