Raphael pone en pie al Roig Arena en un concierto para el recuerdo

El público valenciano se ha reencontrado en el Roig Arena con Raphael durante una velada mágica en la que el artista ha interpretado los grandes himnos de su carrera. Icono de la música española, el cantante ha levantado los cerca de 7.000 ... asistentes de sus asientos en un concierto que dejará huella.

«Mi concierto en el Roig Arena olerá a celebración, a presente y a futuro», había afirmado el artista horas antes del concierto; y así lo ha demostrado esa noche sobre el escenario. Tras un breve paréntesis por motivos de salud, Raphael ha vuelto a compartir este año la emoción de la música en directo con su público en su gira 'Raphaelísimo'.

Durante el recital, la estrella ha combinado los grandes himnos de su carrera —auténticos clásicos de la música en español— con canciones de «Ayer… aún», su último trabajo discográfico. El concierto ha arrancado a lo grande, con los temas «La Noche» y «Yo sigo siendo aquel», llegando pronto dos de sus grandes clásicos, que ya han comenzado a levantar a los asistentes de sus asientos: «Digan lo que digan» y «Mi gran noche».

A lo largo de las cerca de las dos horas que ha durado el concierto, el artista de Linares ha interpretado temas atemporales, como son «Cuando tú no estás», «Estar enamorado», «El tamborilero» o «En carne viva». Como cierre, el público se ha rendido a las interpretaciones de tres himnos de varias generaciones: «Yo soy Aquel», «Escándalo» y «Como yo te amo»; todo un broche de oro para una noche única en el Roig Arena que se quedará en el recuerdo de todo el público valenciano.