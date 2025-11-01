El colectivo 240 KM/H eleva el tecno de Sideral a «otra dimensión» en Roig Arena

La energía de la música electrónica invadió el Roig Arena durante la noche de Halloween. El recinto valenciano acogió o la primera edición de Sideral, un gran evento del género en el que DJ de una gran variedad artística han ... cobrado todo el protagonismo. Miles de aficionados se congregaron en el complejo listos para vivir una velada frenética.

Sideral nació con la voluntad de reactivar la escena electrónica y, para ello, han desarrollado una producción a gran escala, con elementos visuales de alto impacto y han situado en el centro de la experiencia al colectivo 240 KM/H. La plataforma musical fundada en 2021 en Alemania por Adrián Mills busca reunir y dar alas a una nueva generación de DJs y productores. En Sideral, el colectivo ha usado el formato Face2Face, con una cabina enfrentada en la que dos artistas han actuado cara a cara en un duelo electrónico de primer orden.

Los primeros en subirse al escenario fueron Lucía Gea f2f NiZ. Ambas productoras valencianas ostentan un gran reconocimiento en la escena electrónica tanto a nivel nacional como internacional. Ellas fueron las encargadas de abrir este evento electrónico que se prolongó hasta entrada la madrugada. Durante dos horas, la productora valenciana Lucía Gea mostró su habilidad con el tecno potente, con matices hard e industrial. Frente a ella, aportó un sonido tecno oscuro y grooved con matices que evocaban al tecno de los 90.

De 19h a 20h llegó el turno de AEREA (live), un proyecto musical que se diferencia por el tecno emocional. Le siguió el Face2Face de la DJ orquestal Cera Khin y el productor CLTX, que combinaron subgéneros del tecno como el hardgroove o el trance con energía punk.

A las 21:30h, el creador del colectivo 240 KM/H Adrián Mills tomó el relevo con un Face2Face con Wilderích. Ambos establecidos en Alemania, son muy conocidos en clubes alemanes de renombre. Durante hora y media, se entregaron al hard tecno en Roig Arena.

Los encargados de cerrar el festival fueron Andrés Campo y Buenri. Mientras que el primero es famoso por sus sets dinámicos y eclécticos, Buenri es especialista en makina, un subgénero del tecno caracterizado por los ritmos frenéticos. Ambos despidieron por todo lo alto un festival caracterizado por una gran síntesis de estilos tecno.