Mazón se recluye en sus horas más críticas mientras el PP entra en convulsión

El colectivo 240 KM/H eleva el tecno de Sideral a «otra dimensión» en Roig Arena

El festival se desarrolló mediante el formato Face2Face (f2f), en el que dos artistas actúan cara a cara en un duelo electrónico

Miles de aficionados a la música tecno se congregan en el recinto valenciano para escuchar a Adrián Mills, Lucía Gea o AEREA

Un momento del evento Sideral de música eletrónica en el Roig Arena de Valencia
Un momento del evento Sideral de música eletrónica en el Roig Arena de Valencia

Valencia

La energía de la música electrónica invadió el Roig Arena durante la noche de Halloween. El recinto valenciano acogió o la primera edición de Sideral, un gran evento del género en el que DJ de una gran variedad artística han ... cobrado todo el protagonismo. Miles de aficionados se congregaron en el complejo listos para vivir una velada frenética.

