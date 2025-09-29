Todavía quedan 780 ascensores por reparar once meses después de la dana de Valencia

En mitad de una nueva alerta roja por lluvias muy fuertes en Valencia, se cumplen 11 meses de la dana que asoló buena parte de la provincia y provocó tanto la muerte de 229 personas como daños millonarios. Entre ellos, un total de 7.530 ascensores se vieron dañados de un parque de 28.553 existentes en los municipios afectados.

Casi un año después, gracias al esfuerzo de todo el sector, se ha conseguido reparar o sustituir 6.750 equipos, quedando pendientes 780, según datos de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval), integrada en FEMEVAL.

La cifra refleja una mejora sustancial respecto a los 1.000 ascensores que quedaban pendientes de reparar antes del verano. De los 220 ascensores reparados en este último periodo, 133 son prioritarios, de un total de 330 inmuebles identificados por los ayuntamientos y sus servicios técnicos de servicios sociales, donde residen personas dependientes, mayores, o con movilidad reducida.

«La prioridad del sector ha sido y sigue siendo dar cobertura a los colectivos más vulnerables», subraya Emilio Carbonell, presidente de Ascencoval. «Estamos ante un esfuerzo sin precedentes del sector de la elevación en la Comunidad Valenciana, en el que empresas instaladoras y mantenedoras, de la mano de nuestras organizaciones representativas, han volcado todos sus recursos para restablecer el servicio lo antes posible y mejorar la calidad de vida de miles de personas», ha añadido Carbonell.

Ascencoval asegura comprender la situación de las personas afectadas y «lo dura que resulta la espera». De ahí que el objetivo sea que la mayoría de los ascensores pendientes queden reparados antes de que finalice el año. No obstante, reconoce que los plazos pueden alargarse debido a la complejidad de las intervenciones y a la necesidad de garantizar siempre la máxima seguridad para los usuarios.

De hecho, las reparaciones pendientes son las más complejas: requieren modificaciones importantes como reemplazos completos de las cabinas, cambios electrónicos y/o solicitud de piezas a medida y materiales que, en muchos casos, son componentes personalizados para cada instalación, lo que prolonga los tiempos. Los desmontajes y montajes de las instalaciones también son complicados, ya que conllevan manipular piezas de gran tamaño.

«No hay dos ascensores iguales»

Esto implica que el proceso, desde la recopilación de datos hasta la instalación, sea complejo y necesita una atención minuciosa para evitar errores y riesgos que comprometan la seguridad delas instalaciones y de las personas, según la asociación de ascensores.

Carbonell remarca que la casuística de cada finca es diferente porque «no hay dos ascensores iguales». Existen piezas, como puertas, pistones o cabinas, que deben fabricarse a medida debido a la diversidad de instalaciones existentes, argumenta. A esta complejidad se une el que solo pueden intervenir como máximo dos profesionales en cada hueco de ascensor. Además, según el presidente, algunas comunidades están optando por incorporar los motores de los ascensores en la parte superior para minimizar el impacto de cara a futuros desbordamientos.

También hay que tener en cuenta que la situación en la que se encuentran aún muchos edificios impide poder acometer una intervención de las características que requiere una instalación y/o reparación de un ascensor en cuanto a medidas de seguridad.

A la dificultad técnica de las reparaciones se suma la complejidad administrativa. Ascencoval y Femeval han realizado un «ingente» trabajo de recabar y actualizar la información relativa al registro de empresas mantenedoras de ascensores, teniendo en cuenta los frecuentes cambios de titularidad de empresa responsable o de comunidad de vecinos. Esta labor ha sido fundamental para identificar con precisión tanto las empresas asociadas como a las no asociadas responsables de cada ascensor afectado para hacer un seguimiento del estado de las reparaciones.

Falta de mano de obra

La situación en estos meses se ha visto agravada, además, por la limitación de técnicos cualificados, ya que tras la dana el volumen de trabajo que se ha multiplicado por siete respecto a un año normal, donde se instalan de media 1.500 ascensores en la provincia de Valencia.

A pesar de que las empresas instaladoras y conservadoras de ascensores han reforzado recursos y realizado un llamamiento a empresas de otras Comunidades que han respondido favorablemente, se han encontrado con un volumen de actuaciones muy superior a los profesionales cualificados disponibles para atender todas las instalaciones.

Como dato señalar que en las empresas de ascensores de la Comunidad Valenciana trabajan unos 2.000 ascensoristas, y se requiere entre un 10% y un 15% más de mano de obra. En este sentido, la asociación está realizando un notable esfuerzo para formar al mayor número de técnicos posible, mediante la puesta en marcha de cursos para obtener Certificados de Profesionalidad, para asegurar que haya suficiente personal disponible para atender la demanda.