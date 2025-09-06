À Punt arranca temporada este lunes 8 de septiembre con nuevos programas

À Punt renueva su parrilla y apuesta por aumentar sustancialmente las horas de programas de producción propia, tanto de informativos como de deportes, para ofrecer la actualidad diaria de toda la Comunidad Valenciana. Además, en esta nueva etapa regresan los programas que se han ganado la fidelidad de la audiencia y las retransmisiones de las fiestas más destacadas.

Estreno de Connexió Comunitat Valenciana, de 10:00 a 14:00 horas

Empieza el nuevo 'curso televisivo' de À Punt con el estreno de Connexió Comunidad Valenciana, el nuevo magacín matinal que de 10:00 a 14:00 horas ofrecerá información de nuestros pueblos y comarcas. Presentado por Clara Castelló y Juanma Melero, Connexió CV es un proyecto que pone en valor el trabajo de las televisiones locales y comarcales valencianas. Una experiencia pionera, que supone una alianza entre la cadena autonómica y las teles de proximidad.

Retransmisión de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí

La actualidad manda y este lunes, dentro del nuevo magacín, los espectadores asistirán a la retransmisión en directo de los actos de la Processoneta del Matí de Algemesí, una fiesta que se celebra cada 8 de septiembre. Es el día grande de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut de este municipio, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco.

Ferran Cano conducirá el programa, acompañado de Àlex Verger, historiador y delegado de Comunicación del Patronato de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut. También contará con la presencia de Lorena Soriano, del grupo de danzas dels Llauradors, que este año vivirá una fiesta especialmente emotiva, ya que su padre subirá a su nieto de once meses a una muixeranga. No faltarán en la fiesta los reporteros Berta Báidez, Carles Navarro y Claudia Argent.

Este año la celebración de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut será más intensa porque se conmemora el centenario de la coronación de la Mare de Deú y porque la dana afectó profundamente al pueblo, donde cuatro personas perdieron la vida y hubo innumerables pérdidas materiales.

A las 13:55 h, Entrada de Toros y Caballos de Segorbe

Lunes es el primer dia de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Del 8 al 14 de septiembre viviremos en directo la emoción de esta fiesta que se remonta al siglo XIV y que este año cumple 20 años como fiesta de interés Turístico internacional. Durante 7 días la periodista especializada Marta Garcia trasladará todos los detalles de esta carrera donde toros y caballos se abren entre multitud de personas que llenan las calles de la capital del Alto Palancia. Hablaremos con los protagonistas de la fiesta y relataremos este festejo popular donde 9 jinetes y 6 toros ofrecen cada día una carrera llena de emoción, intensidad y afición.

Voramar, de lunes a viernes a las 19:45 horas

A las 19:45 horas, À Punt estrena una serie de 14 capítulos cuyas protagonistas son localidades costeras de las Comunidad Valenciana. Cada día emitirá dos capítulos de 30 minutos de duración y este lunes es el turno de Benicasim y Jávea. Voramar dará a conocer los lugares más emblemáticos del pueblo y de su gastronomía.

Zoom estrena temporada con un especial 'L'Alqueria Blanca'

El lunes vuelve al horario habitual Zoom, y el programa Fas Festa pasa a los viernes noche. Esta semana a las 22:45 horas estrena la undécima temporada con un homenaje al fenómeno televisivo L'Alqueria Blanca. La periodista José Sáez vuelve a coger el timón de Zoom para acercarnos la actualidad de manera más profunda.

Hace 18 años, el 23 de septiembre de 2007 nacía L'Alqueria Blanca, un acontecimiento audiovisual y social sin precedentes en la Comunidad Valenciana. En el primer capítulo, Zoom analiza cuál es el legado que deja la serie más emblemática de À Punt. También entrevistará a los principales actores y actrices, el productor y los guionistas para conocer cuáles son las claves de una de las ficciones más longevas de la televisión en España.

La fidelidad de la audiencia a L'Alqueria Blanca, ha otorgado cuotas superiores al 25%, unos datos que suponen que las historias de la serie llegaron al 84% de la población de la Comunidad Valenciana.

La Banda, a las 12 de la noche

El último estreno de este lunes empezará a medianoche, al finalizar Zoom y ofrecerá una tertulia futbolística de calidad con La Banda. Dani Meroño presentará este espacio de análisis deportivo de lunes a viernes. Y, el fin de semana, Sergi Escrivá cogerá el relevo para ofrecer el minuto a minuto, los resúmenes de las jugadas, la polémica o las reacciones post partido de los principales enfrentamientos de la jornada.

Nos espera una temporada electrizante con la presencia de cuatro equipos de la Comunidad Valenciana en la élite del fútbol nacional. À Punt apuesta por dar a conocer antes que nadie los partidos de los nuestros (Valencia CF, Villarreal CF, Elche CF y Levante UD, en Primera y el CD Castellón, en Segunda), pero también del resto de los principales clubes de la Liga.