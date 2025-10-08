Suscribete a
Actos del 9 de octubre en Valencia: suspenden la procesión cívica y la mascletà

La Entrada de Moros y Cristianos prevista para este jueves por la tarde también se aplaza por las lluvias

Suspenden el espectáculo de drones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia

Imagen de archivo del público de la procesión cívica del 9 de octubre
Imagen de archivo del público de la procesión cívica del 9 de octubre ROBER SOLSONA

ABC

Valencia

La alerta naranja por lluvias activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Valencia para este jueves ha obligado a suspender muchos de los actos programados con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

Entre ellos, ... la tradicional procesión cívica con la Senyera que recorre el centro de la ciudad y la mascletà con la que culmina el desfile en la plaza del Ayuntamiento. Sigue en pie el Concierto de la Orquesta de Valencia con motivo del 9 de octubre que se celebrará en el Palau de les Arts a las 19 horas.

