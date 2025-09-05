Prisión provisional para el detenido por su implicación en el intento de homicidio a tiros de un hombre en Alfafar

Imagen de los agentes de la Guardia Civil entrando a la casa okupada del presunto autor de los disparos

El titular del Juzgado de Instrucción 9 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado, de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por su presunta implicación en un intento de homicidio con arma de fuego registrado recientemente en la localidad de Alfafar.

El magistrado ha adoptado esta decisión al entender que existe riesgo de fuga a la vista de los indicios de criminalidad recogidos en el atestado policial y que apuntan a que el investigado podría haber actuado conjuntamente, como presunto coautor, cooperador necesario o, en su caso, bajo dolo eventual, en los hechos junto al presunto autor material de los disparos, que está actualmente en paradero desconocido, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El detenido --que un principio huyó junto con el presunto autor de los disparos y que posteriormente se entregó en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix-- que investigado en una causa abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas.

El magistrado de Valencia se inhibirá ahora de las actuaciones en favor de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, competente para proseguir con la investigación al tener ya diligencias abiertas previamente por estos hechos.

Tres disparos en plena calle

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes a las 23.30 horas, cuando el presunto autor disparó supuestamente tres veces a la víctima en plena calle, un hombre de 33 años que fue hospitalizado en La Fe. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que los hechos se produjeron en plena calle por «desavenencias» entre la víctima y el presunto autor de los hechos.

Cabe recordar que agentes de la Benemérita registraron este martes un inmueble de la calle Pintor Sorolla de la localidad valenciana de Alfafar, en el que supuestamente vivía el supuesto autor de los disparos, y que según el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, estaba okupado y denunciado previamente.

Tras no encontrar al presunto agresor en el interior de la vivienda, los agentes desplegaron, con autorización judicial, un dispositivo para localizar al sospechoso.