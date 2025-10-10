Preparados los sonómetros: vuelve el concurso de 'rugidos' de coches americanos a Denia

Los 'rugidos' de motores V8 de más de 500 caballos de potencia vuelven a crear un ambiente peculiar en Denia (Alicante) este fin de semana con el 'National American Cars Meeting', durante dos jornadas -una acompañados de motos- de referencia ya para ... los aficionados a estas mecánicas cada vez más preciadas en la era de los eléctricos.

El Puerto Balearia ofrece de nuevo un escenario idílico con vistas al Mediterráneo y una estampa estética poco corriente de vehículos deportivos y Harley Davidson o Indian junto a barcos veleros amarrados en la terminal marítima.

Esta concentración anual, que organizan los Costa Blanca Mustang Owners -conductores del mítico e icónico modelo Ford Mustang- es «una oportunidad fantástica para que los amantes de los coches americanos de todo el mundo se conecten», tal como destacan sus impulsores.

Su intención es proporcionar la experiencia de «dos días emocionantes llenos de actividades, que incluyen un desfile de coches por Dénia y la entrega de premios al vehículo más destacado y ruidoso».

Precisamente esa competición informal o «prueba de sonido» suele convertirse en uno de los momentos más vibrantes del encuentro para el público, que rodea a los participantes mientras dan acelerones que parecen hacer casi estallar los motores por encima de los 120 decibelios de intensidad sonora en pleno éxtasis de la multitud.

Como aliciente para los visitantes, también se sortean decenas de regalos relacionados con el mundo del motor o del ocio en Denia, donados por comercios y establecimientos locales. Y la recaudación de estas rifas se destina al Incliva (Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana), con lo que el evento tiene también su vertiente benéfica con aportaciones voluntarias de 2,5 euros.