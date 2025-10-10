Suscribete a
Preparados los sonómetros: vuelve el concurso de 'rugidos' de coches americanos a Denia

El 'National American Cars Meeting' trae el espectáculo y la exhibición para aficionados al motor en un fin de semana de regalos

Uno de los participantes en la 'prueba de sonido' en la anterior edición de 'National American Cars Meeting' en Denia
Uno de los participantes en la 'prueba de sonido' en la anterior edición de 'National American Cars Meeting' en Denia
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Los 'rugidos' de motores V8 de más de 500 caballos de potencia vuelven a crear un ambiente peculiar en Denia (Alicante) este fin de semana con el 'National American Cars Meeting', durante dos jornadas -una acompañados de motos- de referencia ya para ... los aficionados a estas mecánicas cada vez más preciadas en la era de los eléctricos.

