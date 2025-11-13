El PP se querellará contra el 'número dos' de Morant por atribuirles un ataque a la sede del PSOE en Valencia

El Partido Popular de la provincia de Valencia se querellará contra el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias al haber acusado al PP de ser el «autor intelectual» del ataque vandálico que sufrió en julio la sede de los socialistas en Valencia ... . Horas después lo reivindicó el grupo Juventud Combativa.

Mascarell, 'número dos' de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, no se ha presentado al acto de conciliación previo programado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia, al que únicamente ha asistido la secretaria general del PP provincial, Reme Mazzolari, junto al abogado de la formación.

Los populares pidieron en el juzgado de primera instancia que justificara «los motivos» que le llevaron a realizar esas declaraciones y que solicitara «por escrito y con publicidad el perdón» de la formación política. Ahora, interpondrán una querella.

Los hechos se remontan al pasado 6 de julio, cuando la sede de los socialistas en la ciudad de Valencia amaneció rociada con pintura negra y una pancarta con el logotipo del partido tachado con líneas rojas.

«No estamos ante una gamberrada, ni ante unos hechos improvisados de un sábado por la noche, sino ante unos actos violentos que se han realizado con alevosía, premeditación y nocturnidad. Tienen un autor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular», aseveró Vicent Mascarell en una atención a medios de comunicación.

Estos «ataques», dijo, eran «consecuencia» del «odio destilado contra los socialistas» y «la violencia verbal contra el presidente del Gobierno y otros dirigentes por parte de Aznar, Feijóo y Rajoy», justo en los días en los que se estaba celebrando el Congreso Nacional del PP.