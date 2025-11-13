El PP se querellará contra el 'número dos' de Morant por atribuirles un ataque a la sede del PSOE en Valencia

Suscribete a
Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV-PSOE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

El Partido Popular de la provincia de Valencia se querellará contra el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias al haber acusado al PP de ser el «autor intelectual» del ataque vandálico que sufrió en julio la sede de los socialistas en Valencia ... . Horas después lo reivindicó el grupo Juventud Combativa.

