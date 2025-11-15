Piden 18 años de cárcel para un padre acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo durante casi diez años

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo martes a un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a un menor de edad, y los delitos de lesiones psíquicas y maltrato habitual.

Según el relato que ofrece ... la Fiscalía, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el hombre está acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo desde que éste tenía seis años hasta que cumplió 15 años.

