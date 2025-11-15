Suscribete a
ABC Premium

Piden 18 años de cárcel para un padre acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo durante casi diez años

La Fiscalía de Valencia sostiene que el hombre también «insultaba y humillaba» al niño, que padece un «trastorno psiquiátrico a consecuencia de los hechos»

Doce kilos de cocaína, tres armas de fuego y vehículos de alta gama: el arsenal de un padre y su hija en Torrevieja

Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Valencia
Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia de Valencia ABC
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo martes a un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a un menor de edad, y los delitos de lesiones psíquicas y maltrato habitual.

Según el relato que ofrece ... la Fiscalía, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el hombre está acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo desde que éste tenía seis años hasta que cumplió 15 años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app