Piden 18 años de cárcel para un padre acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo durante casi diez años

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia juzga el próximo martes a un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a un menor de edad, y los delitos de lesiones psíquicas y maltrato habitual.
Según el relato que ofrece ... la Fiscalía, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el hombre está acusado de someter a diferentes prácticas sexuales a su hijo desde que éste tenía seis años hasta que cumplió 15 años.
De acuerdo con la versión del ministerio público, los hechos comenzaron en la vivienda familiar, en un domicilio de la comarca de la Ribera Alta, y en el resto de las residencias que ha ido teniendo el procesado tras la separación de su pareja y madre de la víctima.
Siempre según la acusación de la Fiscalía, el hombre «insultaba y humillaba» a su hijo, que padece un «trastorno psiquiátrico a consecuencia de los hechos». Por todo ello, la Fiscalía solicita para el hombre de forma provisional una pena de 18 años y 10 meses de prisión.
