Víctimas y familias relatan en el juicio los abusos sexuales del líder de la secta de Vistabella

Víctimas y familiares de miembros de la comunidad investigada como secta de Vistabella (Castellón) han relatado este lunes, durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón, los abusos sexuales infligidos presuntamente por el líder, ... que murió en prisión provisional en 2022. Algunos de los afectados eran menores de edad.

El fiscal solicita para los seis acusados -cinco mujeres y un hombre- penas que oscilan entre los 16 y los 76 años de prisión por nueve delitos de abuso sexual -seis de ellos a menor de edad- y un delito de asociación ilícita.

El ministerio público les acusa de formar parte de una secta en torno a la figura de un líder que ofrecía y sometía a sus miembros a terapias supuestamente sanadoras basadas en ritos sexuales.

El juicio, que debió aplazarse para alargar el calendario de los días señalados, ha comenzado con la petición del fiscal de incorporar varios informes y periciales, la cual ha sido admitida por el juez a pesar de que las defensas consideraban que esto podía provocales indefensión e, incluso, uno de los letrados ha pedido el aplazamiento de la vista para poder plantear nueva prueba, que ha sido rechazado.

Así mismo, uno de los abogados de la defensa ha solicitado la retirada de una de las acusaciones particulares al considerar que no representaba a ninguna de las víctimas, sino a la abuela de una de ellas, petición que también ha sido rechazada por el juez. En la sesión de este lunes han empezado a declarar los testigos, ya que los acusados lo harán al final de juicio.

Una supuesta víctima ha explicado que sufrió agresiones sexuales del líder de la secta desde los 12 a los 17 años y que él las justificaba indicándole que le ayudaría a sanar enfermedades.

Su nuera calmaba a una menor antes de que la forzara

La joven -que ahora tiene 27 años de edad- ha explicado que las agresiones se producían en la habitación del líder de la comunidad tras indicarle él que fuese a darle las «buenas noches» o después de que la nuera le dijera que podía entrar en el cuarto. Ha declarado que, incluso, en una ocasión esta mujer la llegó a coger de la mano en la habitación para que estuviese tranquila antes de ser agredida sexualmente.

La testigo ha relatado que hasta que contó los hechos a su madre cuando tenía 17 años pasó tiempo porque su presunto agresor le hizo prometer que no diría nada «porque la gente no lo iba a entender». Ha añadido que tras conocer su madre las supuestas agresiones y hablar con el líder de la comunidad, los abusos cesaron.

La chica también ha explicado que el líder de la comunidad le preguntó cuando ella tenía 13 años si quería tener hijos con él porque así traerían al mundo «seres de luz y ayudaría a que el mundo fuese mejor». Así mismo, según ha añadido, el hombre le decía que ella tenía que tener orgasmos «para mover la energía del cuerpo», y que le tocaba los pechos para ayudarle «porque decía que la negatividad del cuerpo podía generar enfermedades como el cáncer».

«Yo pensaba que a la única que le hacía esas cosas era a mí, pero ví que más niñas entraban en su habitación y deduje que también eran abusadas, aunque nunca lo hablamos entre nosotras», ha destacado la testigo, quien ha añadido que todo el mundo obedecía al líder «porque creían en él ciegamente y le tenían miedo».

En la sala también se han leído las declaraciones que hizo la hermana de la testigo anterior en la fase de instrucción, en las que explicó que la vida diaria en la comunidad era «dura» y que la maltraban psicológicamente. Así mismo, ha explicado que el líder de la secta le tocaba a ella y a otras chicas los pechos para ver si tenían bultos y en una ocasión les hizo tocarse a ellas mismas para que una de las jóvenes perdiese la vergüeza.

Según señaló, «había muy mal rollo siempre, aquello no era una familia, se discutía todos los días», ha indicado la testigo, quien ha agregado que a veces se sentía despreciada.

El padre de ambas víctimas ha apuntado durante su declaración que él formó parte de la comunidad desde principios de 1990, al igual que su mujer y su madre. El testigo ha indicado que el líder de la comunidad les pidió que contribuyeran económicamente para comprar la finca en la que construirían la casa de Vistabella y él y su madre aportaron 13 millones de pesetas. «Era una forma de contribuir con la idea de que se devolviera el dinero», ha añadido.

El hombre ha descrito relaciones en una ocasión entre el líder de la comunidad, él y las mujeres de ambos porque el primero les dijo que se habían cargado de energía negativa y había que hacer una limpieza, para lo que el testigo debía eyacular, lo que le causó «bastante desasosiego». Además, ha comentado que era «habitual» que cualquier mujer de la comunidad subiera a la habitación del líder a «darle las buenas noches».

Un padre sospecha que dos hijos no son suyos

El testigo también ha explicado que, aunque legalmente no tiene pruebas, cree que dos de sus hijos no son de su sangre y que se parecen mucho al líder de la comunidad, con el que deduce que su mujer tenía relaciones sexuales. Así mismo, ha manifestado que el líder de la secta tenía «la mano muy larga» e infligía algún castigo físico cuando la gente no actuaba como él quería.

Finalmente, la madre de una de las víctimas ha declarado que mantuvo relaciones sexuales con el líder de la secta aunque no sabe las razones. «Te sientes tan presionada que acabas haciéndolo, pues te decía que tenían algo malo y que él te ayudaría a sanarte y que la luz del orgasmo la mandaba al universo y luego él la distribuía por la tierra», ha apuntado la mujer.

Su hija le contó que había sufrido abusos sexuales por parte del líder de la secta. El juicio continuará este martes con declaraciones de nuevos testigos.