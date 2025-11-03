Suscribete a
Víctimas y familias relatan en el juicio los abusos sexuales del líder de la secta de Vistabella

El líder de la comunidad prometía a menores terapias con «orgasmos para mover la energía del cuerpo» y murió en prisión provisional en 2022

La Fiscalía pide penas de hasta 76 años para otros seis acusados, cinco mujeres y un hombre

La Audiencia Provincial de Castellón, sede del juicio
ABC

Víctimas y familiares de miembros de la comunidad investigada como secta de Vistabella (Castellón) han relatado este lunes, durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón, los abusos sexuales infligidos presuntamente por el líder, ... que murió en prisión provisional en 2022. Algunos de los afectados eran menores de edad.

