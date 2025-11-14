Suscribete a
La UCO registra varias sedes de Acciona por una pieza separada del 'caso Koldo'

Un asesor de Pradas atribuye el retraso de la alerta de la dana a una discusión entre mandos técnicos

El testigo señala ante la juez que la exconsejera imputada urgió a que se avisara a la población y tenía un papel activo en el Cecopi

Imagen de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, día de la dana
Imagen de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024, día de la dana
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Un asesor de Salomé Pradas ha atribuido el retraso en el envío del mensaje ES-Alert el día de la catastrófica dana a una discusión entre los mandos técnicos que participaban aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 en la reunión del Centro ... de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que gestionaba la crisis. Ese debate lo habrían protagonizado el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, y el entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset.

