Mazón activa su oficina de expresidente en Alicante con asesores, escoltas y coche oficial

Carlos Mazón ha activado este martes su derecho a disponer de una oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat, que se ubicará en la ciudad de Alicante y por la que tendrá a su disposición dos asesores, así como seguridad con escoltas ... y un coche oficial con conductor.

En el Estatuto de expresidentes de la Generalitat Valenciana aparece recogido esta prerrogativa a la que ya se acogieron anteriores exjefes del Consell como Francisco Camps o Ximo Puig, y que contempla que el Ejecutivo autonómico ponga a disposición de las personas que han ocupado dicha responsabilidad los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo.

Así, la nueva sede oficial de Mazón en Alicante contará con dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat.

MÁS INFORMACIÓN Pérez Llorca pide perdón a las víctimas de la dana en nombre de la Generalitat para cerrar la era de Mazón

El personal que ocupe estas plazas tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda. También se dotará de «un local adecuado para la instalación de la oficina» con la aportación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat.

Asimismo, el Consell, a través del departamento competente, «adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios», por lo que podrá disponer de escoltas. La oficina de apoyo al expresidente Mazón se encuentra en la calle Ingeniero Lafarga de la capital alicantina, cerca de la zona de playa, según figura en la página de la propia Generalitat valenciana.

Protesta de la oposición

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha instado al PP y al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a exigir que el ya exjefe del Consell Carlos Mazón «renuncie al escaño y a todos los privilegios porque ha sido un indigno presidente de la Generalitat». «229 víctimas no se merecen que Mazón ahora tenga una oficina propia con asesores, los mismos que fueron incapaces de sacarlo a rastras del Ventorro», ha asegurado.

Todo ello, un día después de que el PP designara a Mazón como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Reglamento del parlamento valenciano, una posición que tiene un complemento de 8.879,78 euros anuales (634,27 euros mensuales y 1.268,54 de pagas extraordinarias), según lo establecido en las retribuciones de los diputados.