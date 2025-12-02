Suscribete a
Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

Mazón activa su oficina de expresidente en Alicante con asesores, escoltas y coche oficial

El ahora diputado del PP en las Cortes Valencianas se acoge a la prerrogativa que ya usaron otros exjefes del Consell

Así fue la entrada de Mazón al Cecopi el día de la dana: la Generalitat confirma a la juez que llegó a las 20.28 horas

Imagen del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón
Imagen del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón AFP
David Maroto

David Maroto

Valencia

Carlos Mazón ha activado este martes su derecho a disponer de una oficina de apoyo como expresidente de la Generalitat, que se ubicará en la ciudad de Alicante y por la que tendrá a su disposición dos asesores, así como seguridad con escoltas ... y un coche oficial con conductor.

