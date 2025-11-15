Suscribete a
Morant plagia al nuevo alcalde de Nueva York ante el desastre de su candidatura

El PSPV ha difundido un cartel en el que se ve a la ministra como Zohran Mamdani

Los dos carteles de Mamdani y Morant
Los dos carteles de Mamdani y Morant ABC
Joan Guirado

Joan Guirado

El Partido Socialista de la Comunidad Valenciana ha plagiado el cartel electoral que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York para promocionar a su candidata a la presidencia de la Generalitat, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. ... La similitud entre la publicidad de Mamdani, que ganó los comicios en la ciudad estadounidense, y la utilizada por Morant para publicitar el acto que protagonizó este sábado en Valencia, es más que evidente.

