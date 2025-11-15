Morant plagia al nuevo alcalde de Nueva York ante el desastre de su candidatura

El Partido Socialista de la Comunidad Valenciana ha plagiado el cartel electoral que llevó a Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York para promocionar a su candidata a la presidencia de la Generalitat, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. ... La similitud entre la publicidad de Mamdani, que ganó los comicios en la ciudad estadounidense, y la utilizada por Morant para publicitar el acto que protagonizó este sábado en Valencia, es más que evidente.

En ambas creatividades se observa al candidato sobre un fondo de color rojo y con un grupo de personas y banderas en un segundo término. Mientras Zohran Mamdani, con el eslógan 'Socialism Wins', utilizaba una imagen de asistentes a uno de sus actos electorales, portando cartulinas con su nombre, para celebrar su elección como primer edil de Nueva York, Diana Morant usa la imagen de una manifestación en contra de Mazón editada con pancartas donde se lee el lema 'Volem Votar' -'Queremos votar', el mismo que se imprime en el encabezado de su publicidad y, casualmente, la que durante muchos años popularizó el separatismo catalán.

No es la primera vez que los socialistas se inspiran en la política americana para su política regional. En el año 2021, en las primeras elecciones de Salvador Illa como candidato a la Generalitat de Cataluña, el PSC utilizó una imagen de Joe Biden y Kamala Harris, entonces presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, para proclamar que «el cambio ya ha empezado». Los socialistas catalanas acompañaban dicha imagen con su logotipo.

Urnas, urnas, urnas

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, la número tres del PSOE, Rebeca Torró y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, proclamaron ayer en Valencia su deseo de que los valencianos puedan acudir a votar cuánto antes. «Tras una crisis que ha costado 229 vidas, solo hay una salida para aliviar todo lo causado: urnas, urnas y urnas», proclamó la secretaria de Organización de Ferraz.

La dirigente socialista cargó contraJuanfran Pérez Llorca, el elegido por Génova 13 para relevar al 'president' dimitido, del que dijo ser «el testaferro de Mazón, la prolongación de la infamia». Según Torró «nunca podrá ser el presidente que necesitan las víctimas, que proporcione reparación, verdad y justicia». La secretaria de Organización que relevó al preso Santos Cerdán el pasado mes de julio reivindicó que «queremos borrón y cuenta nueva, o lo decidimos los valencianos con nuestros votos o no tiene solución».

La candidata Diana Morant, por su parte, apuntó que «ni Mazón ni Feijóo ni Pérez Llorca ni Abascal, no nos vale ninguno, queremos votar». La delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, recordó que «Mazón se ha ido porque la ciudadanía lo ha echado».