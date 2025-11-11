Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

Mazón comparece para dar explicaciones de la gestión de la dana mientras el PP y Vox negocian su reemplazo

La intervención del presidente de la Generalitat en funciones en la comisión de las Cortes Valencianas tendrá dos turnos, una réplica de los grupos y límite de tiempo

La juez de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió durante su declaración

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón
Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón AFP
David Maroto

David Maroto

Valencia

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana que se celebra en las Cortes Valencianas. Será su primera intervención pública ocho días después de haber dimitido, mientras que ... el PP y Vox continúan negociando el nombre de su reemplazo.

