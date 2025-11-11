Mazón comparece para dar explicaciones de la gestión de la dana mientras el PP y Vox negocian su reemplazo

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparece este martes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana que se celebra en las Cortes Valencianas. Será su primera intervención pública ocho días después de haber dimitido, mientras que ... el PP y Vox continúan negociando el nombre de su reemplazo.

Mazón se convierte así en el primer político que acude a la comisión del parlamento autonómico, que por el momento había recibido el testimonio de técnicos en dos únicas sesiones. El barón popular acude a petición propia y la intervención, en la que dará cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación de las zonas afectadas por la riada y lo que consideren los grupos, comenzará a las cuatro de la tarde.

El plan de trabajo de la comisión, aprobado por el PP y Vox, establece la siguiente organización para las intervenciones: 3 minutos para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, un segundo turno para los grupos parlamentarios de 6 minutos y un turno final del compareciente de otros 6 minutos. No obstante, reserva a la mesa la posibilidad de ampliar el tiempo con un tope máximo de otros 7 minutos «si fuese necesario».

Para la sesión de la comisión de investigación de este martes estaban citados inicialmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros -Mª Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y la exministra Teresa Ribera- y la delegada del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Sin embargo, todos ellos han excusado oficialmente su asistencia alegando «doctrina reiterada» del Consejo de Estado que estipula que los parlamentos autonómicos «no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado». Desde el PP han denunciado este «plantón» del Gobierno, al que han reprochado que utilice «una excusa legal para no atender una obligación moral».

Negociaciones en marcha

Desde su dimisión el pasado lunes 3 de noviembre, el jefe del Consell en funciones se ha mantenido alejado del foco mediático: no ha tenido agenda pública, solo un acto en Alicante el día siguiente, la reunión del pleno del Consell en la que se hizo efectiva la salida de Francisco José Gan Pampols como vicepresidente segundo.

El PSPV y Compromís avisaron este lunes a Mazón de que tiene «la obligación de decir la verdad» en la comisión de investigación sobre la dana, mientras que por el contrario, el PP valoró que el jefe del Consell «ha pedido comparecer voluntariamente», lo que «contrasta con lo que han decidido los dirigentes socialistas, que no quieren venir a dar explicaciones» al parlamento valenciano.

La comparecencia de Mazón se producirá en un contexto de negociaciones entre el PP y Vox para acordar el nuevo 'president' de la Generalitat. Al día siguiente de la dimisión del jefe del Consell, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, conversaron telefónicamente y coincidieron en la necesidad de dar «estabilidad» a la Comunidad Valenciana.

Uno de los nombres que más suena para este relevo es el del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, también secretario general del PPCV. El dirigente alicantino es uno de los mejor situados para relevar a Carlos Mazón, de forma transitoria, al frente de la Generalitat porque tiene acta de diputado en Les Corts y una relación fluida con los de Abascal. Se da la circunstancia de que antes de que se complete este proceso, el próximo 21 de noviembre, Pérez Llorca acudirá a los juzgados de Catarroja a declarar como testigo tras la citación de la juez que investiga la gestión de la dana.

Los grupos parlamentarios tienen hasta el 19 de noviembre para presentar candidatos. A partir de entonces, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización del plazo, esto es, entre el lunes 24 y el viernes 28.

A partir de ahí, se activa el plazo de dos meses, hasta finales de enero, para que los candidatos obtengan la confianza de Les Corts. Será entonces, si ninguno lo ha conseguido, cuando el 'president' de la Generalitat en funciones tenga que disolver la cámara y convocar nuevas elecciones.