Pérez Llorca, posible sucesor de Mazón: «Nadie me ha propuesto ser candidato»

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas sostiene que el diálogo con Génova es «constante» y no cree que pueda aportar «mucho» en su declaración como testigo ante la juez de la dana

Sucesión o enredo

El Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca
El Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca
David Maroto

Valencia

El síndic del PP en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ha comparecido por primera vez desde que hace justo una semana dimitiera Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y que, a partir de ese momento, todos los focos apuntaran sobre él ... como su posible sucesor. Sin embargo, ha rechazado entrar en «especulaciones» y sólo ha asegurado que, por el momento, «nadie» en el Partido Popular le ha propuesto ser el candidato; misión que, según ha subrayado, le corresponde a la dirección nacional.

