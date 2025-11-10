Pérez Llorca, posible sucesor de Mazón: «Nadie me ha propuesto ser candidato»

El síndic del PP en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, ha comparecido por primera vez desde que hace justo una semana dimitiera Carlos Mazón como presidente de la Generalitat y que, a partir de ese momento, todos los focos apuntaran sobre él ... como su posible sucesor. Sin embargo, ha rechazado entrar en «especulaciones» y sólo ha asegurado que, por el momento, «nadie» en el Partido Popular le ha propuesto ser el candidato; misión que, según ha subrayado, le corresponde a la dirección nacional.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este lunes en las Cortes Valencianas, en la que el secretario general del PPCV ha confirmado que existe un diálogo «permanente» y «mucha fluidez» con Génova, pero que no le han trasladado que vaya a ser el elegido para suceder a Mazón. Cuestionado directamente sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo ha ofrecido, ha sostenido: «A mí nadie me ha propuesto ser candidato».

«No puedo negar que mi nombre está sobre la mesa, porque soy el número 2 del PPCV y el síndic del PP en Les Corts», ha indicado. Preguntado sobre si se ve como candidato a ocupar la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Pérez Llorca ha recordado que sigue siendo alcalde de la localidad alicantina de Finestrat y ha advertido de que si se lo plantearan «lo pensará y decidirá», aunque ha remarcado que dentro del PP hay «mucha gente capacitada» para el cargo.

«Permítanme que sea muy prudente en esa contestación, porque tengo un deber y una obligación con los vecinos de Finestrat», ha declarado. En cualquier caso, ha apuntado que el plazo que marca el parlamento autonómico se extiende hasta el 19 de noviembre, por lo que «hasta ese día se pueden presentar candidaturas».

Por otro lado, sobre si formará parte de las negociaciones entre el PP y Vox, ha asegurado que desconocerlo, aunque sí ha querido poner en valor que entre la dirección del PPCV y la cúpula nacional existe un diálogo «bastante permanente» y «muchísima fluidez». «Somos el mismo partido», ha señalado. «Estatutariamente, le corresponde a la dirección nacional elegir a los candidatos a las elecciones autonómicas», ha recalcado, aunque ha apuntado que la situación de la Comunidad Valenciana es «un poco anómala» tras la renuncia del jefe del Consell, ahora en funciones.

Reuniones PP-Vox

Sobre la reunión entre dirigentes del PP y Vox celebrada el pasado viernes en Valencia para negociar el candidato para relevar a Mazón, el síndic popular ha asegurado que a él no le «consta» que se produjera ese encuentro, por lo que desde luego no estuvo «presente», aunque eso «no significa que no pasase».

Asimismo, sobre que el PP no haya comunicado todavía a Vox su candidato, ha esgrimido que habrá que «preguntarle a la dirección nacional» de su partido. En este contexto, ha señalado que en estos casos «siempre hay que ser discretos y prudentes» y ha garantizado que, «cuando esté el acuerdo adoptado», se facilitará «la debida información, con letra mayúscula y letra pequeña».