Mazón, a Vilaplana sobre las llamadas que recibía el día de la dana: «Es por lo de la foto»

«No escuchaba nada de lo que hablaba». Tampoco él «le comentaba nada de las llamadas», ni ella le preguntaba. «No tenía percepción de que pasara nada extraordinario», ni ha recibo presiones del entorno del presidente de la Generalitat ahora en funciones. Es el resumen ... de la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día de la catastrófica dana, ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la barrancada.

En su relato de las cuatro horas en las que compartieron mesa en el restaurante El Ventorro de Valencia hasta que se despidieron en un aparcamiento cercano, Vilaplana apuntó a que, entre las 17.30 y las 17.45h se produjo «un momento álgido de llamadas» en el que Mazón «se levantaba mucho» y se ausentaba del reservado en el que estaban «de forma más continuada». No recuerda que cancelara llamadas, pero sí que escribía en el móvil «constantemente».

Así consta en la transcripción -consultada por ABC- de su comparecencia judicial el pasado 3 de noviembre. Precisamente, este lunes la magistrada ha rechazado abrir una pieza por presunto delito de falso testimonio contra la periodista, como había pedido una acusación.

Según Vilaplana, en una de esas ocasiones en las que el barón del PP volvió a la mesa para continuar con «absoluta normalidad», Mazón le dijo: «Es lo de siempre, por lo de la foto». La testigo interpretó que se refería a algún evento en el que querían que él estuviera y decidió no asistir. No le concretó si se refería a ese día. Un detalle que recuerda porque se abrió un debate sobre el «afán de protagonismo» y la «obsesión» de los políticos por publicarlo todo en Tik Tok e Instagram. «Os habéis vuelto influencers», le dijo, «qué manía tenéis».

La periodista también explicó ante la instructora, el fiscal y el resto de acusaciones cómo reaccionó al ser consciente de la magnitud de la tragedia que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia. Tras enviarle un mensaje, Mazón le llamó de madrugada y le dijo que la situación era muy grave. En ese momento, ella le preguntó si sabía lo que estaba pasando durante la comida y él le respondió: «¿Cómo voy a saberlo?». Aunque más tarde se arrepintió, explicó Vilaplana, le pidió que no saliera su nombre.

Dos días después, el presidente le volvió a llamar: «Lo siento mucho, voy a tener que decir tu nombre, tengo mucha presión». Le pidió disculpas y le dijo que era mejor que cortaran todo contacto. A la periodista le entró un ataque de pánico y borró «todas las conversaciones» y «hasta su número de teléfono». Los medios lo publicaron días después, estando con su hija en Picanya gestionando ayuda para los afectados y empezó a recibir insultos.