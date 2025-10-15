Las llamadas de Mazón después de la alerta de la dana: Feijóo, Montero y el presidente de Telefónica

Presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas un listado con 26 llamadas que el jefe del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, hizo el día de la barrancada con 229 muertos en la provincia de ... Valencia. En concreto, el registro incluye las comunicaciones realizadas por el barón del PP entre las 17.37 -cuando todavía estaba comiendo en el restaurante El Ventorro- y las 23.29 horas. Muchas de ellas ya se conocían, pero otras todavía no.

Antes de su llegada al edificio de l'Eliana en la que se estaba produciendo la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), a las 20.28h y diecisiete minutos después de lanzarse el ES-Alert, Mazón ya había hablado con la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera (20.22).

Más tarde tendría dos comunicaciones con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a las 20.55 y a las 21.03 horas. Estas llamadas las realizó desde el terminal de un «colaborador» ante los «problemas técnicos» derivados de la dana que presentaba el suyo, tal y como se puede observar en los vídeos inéditos del Cecopi aportados a la causa judicial. Precisamente por ello habló hasta cuatro veces con el presidente de Telefónica, Jose María Álvarez-Pallete (21.33, 22.12, 22.28 y 22.37 horas).

Desde su teléfono «corporativo», el presidente de la Generalitat habló dos veces con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (21.27 y 21.31h). El listado -realizado por la propia Generalitat sin aportar las facturas ni la duración de las conversaciones- concluye a las 23.29h con una llamada al lehendakari, Imanol Pradales. «tras WhatsApp enviado por él a las 23.11» horas.

En el escrito enviado las Cortes, tras un requerimiento parlamentario de la Mesa de la comisión liderada por Vox, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, señala que «la solicitud planteada confronta plenamente con el derecho al secreto de comunicaciones» de la Constitución.

Llamadas a Pradas

Según el documento y como ya se conocía, Mazón llamó a la entonces consellera de Interior Salomé Pradas -imputada en el procedimiento penal- a las 17.37 horas, tras lo que a las 17.46 contactó con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. A las 18.16 y a las 18.25 realizó dos nuevas llamadas a Pradas, tras lo que a las 18.25 y a las 18.27 contactó de nuevo con Mompó.

Después, Mazón llamó a las 18.28 horas al alcalde de Cullera, el socialista Jordi Mayor. El almuerzo en el Ventorro se habría prolongado, según la periodista que compartió mesa con el presidente autonómico, hasta las 18.45. A las 18.30 realizó una nueva llamada a Pradas; a las 18.48 se comunicó con el director general de Comunicación, Paco González; a las 18.57 llamó «dos veces» al portavoz del PP en las Cortes, Juanfran Pérez Llorca; a las 19.34, al secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier Sendra; a las 19.41, al secretario autonómico de Gabinete del President, José Manuel Cuenca; y a las 19.42h contactó con la directora general de la secretaria de este gabinete, Pilar Montes.

A las 19.43 horas se incluye una llamada más a Pradas y otra a las 19.44 a la directora general de Organización, María Jesús García. A las 20.10 horas, Mazón volvió a llamar a Pradas, un minuto antes de que se lanzara la alerta a los teléfonos móviles de toda la provincia. Él mismo ha reiterado que no participó ni dio órdenes sobre el ES-Alert que centra la investigación de la juez de Catarroja.