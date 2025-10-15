Suscribete a
Las llamadas de Mazón después de la alerta de la dana: Feijóo, Montero y el presidente de Telefónica

La Generalitat entrega un listado a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas con comunicaciones inéditas del día de la barrancada realizadas desde el móvil del dirigente y el de un colaborador

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón EFE
Toni Jiménez

Valencia

Presidencia de la Generalitat ha remitido a la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas un listado con 26 llamadas que el jefe del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, hizo el día de la barrancada con 229 muertos en la provincia de ... Valencia. En concreto, el registro incluye las comunicaciones realizadas por el barón del PP entre las 17.37 -cuando todavía estaba comiendo en el restaurante El Ventorro- y las 23.29 horas. Muchas de ellas ya se conocían, pero otras todavía no.

