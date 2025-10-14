Suscribete a
Pradas insiste en el archivo de la causa de la dana: «No existe fundamento para imputar una responsabilidad penal»

La defensa de la exconsellera investigada argumenta que las pérdidas humanas por la riada del 29 de octubre se debieron a una «catástrofe natural de magnitud imprevisible»

Imagen de la exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas
Imagen de la exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas EP
David Maroto

David Maroto

Valencia

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, imputada en la causa penal de la dana, ha recurrido nuevamente la decisión de la magistrada instructora de rechazar el archivo del procedimiento y pide en un nuevo recurso de apelación, consultado por ABC, ... que se examine «con la debida profundidad» al entender que «no puede desconectarse del hecho indiscutible de que se vio condicionada por una información incompleta y la falta de previsibilidad inherente a un fenómeno natural de una magnitud inimaginable que se produjo con una velocidad imparable».

