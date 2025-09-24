Un ladrón fugitivo sin carné de conducir intenta escabullirse de un control fingiendo que hablaba por el móvil

Control de tráfico de los agentes de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ladrón buscado por robo con violencia en Benidorm en un control cuando intentaba escabullirse fingiendo que hablaba por el móvil. No tenía el carné de conducir y le han sorprendido en Alcantarilla (Murcia).

Está siendo investigado por la comisión de un presunto delito contra la seguridad del tráfico y por una reclamación judicial en vigor emitida por un juzgado por ese asalto en el municipio alicantino, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los agentes habían establecido ese control policial en la carretera de Barqueros, cuando una furgoneta que se aproximaba, al percatarse de la presencia policial, se desvió y estacionó de manera precipitada en el lateral de la vía que conducía al control policial.

De la furgoneta mal estacionada se apeó un hombre que pretendía abandonar el lugar mientras aparentaba estar hablado por teléfono, aunque pudo ser interceptado e identificado por los agentes de la Policía Nacional.

Al proceder a su identificación, los agentes pudieron comprobar que tenía vigente una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Benidorm por su implicación en un robo con violencia, además de constatar que no tenía permiso de circulación en vigor.

A continuación, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.