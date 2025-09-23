Detienen tras varios robos a un hombre desaparecido que necesitaba protección especial en Torrent

Objetos robados por el ladrón en Torrent, entre otros cuchillos de gran tamaño

La actuación inmediata de la Policía Local de Barrio de Torrent (Valencia) ha permitido detener en pocas horas y tras varios robos a un ladrón que figuraba como desaparecido y necesita de protección especial en un centro de atención familiar.

La sala del 092 de la Policía Local recibió el aviso desde un comercio situado en la calle L'Horta, donde se había producido la sustracción de varios productos por valor de 100 euros. El propietario informó de que el individuo había abandonado el lugar rápidamente y facilitó su descripción a los agentes.

Desde la primera comunicación con la central, se difundió la descripción física y la dirección que había tomado en su huida. Además, recordaron que un día antes ya se había producido un hurto en un comercio de ropa de la ciudad y que probablemente podría tratarse de la misma persona.

Varias patrullas se movilizaron por la zona y transmitieron la información al resto de unidades en servicio. Apenas unos minutos después en un establecimiento cercano, otro comercio en la avenida al Vedat, el mismo asaltante había intentado cometer un nuevo hurto, esta vez de diferentes objetos, entre ellos cuchillos de gran tamaño.

Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones, confirmaron que se trataba de la misma persona descrita por la víctima del primer hurto y en el cacheo superficial le fueron intervenidas las cajas de productos sustraídos.

«Una vez más, nuestros agentes de Barrio han demostrado que Torrent cuenta con una policía cercana, eficaz y volcada en la seguridad de todos los vecinos», ha destacado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, además de poner de relieve que «de igual modo, la prevención y la protección de las personas más vulnerables es una prioridad de este gobierno municipal, y este operativo lo pone de manifiesto».

Tras ser identificado, se comprobó que este hombre tenía antecedentes de desapariciones anteriores y que figuraba en las bases policiales como persona desaparecida con protección activa. Ante esta circunstancia, se le trasladó al centro médico y, posteriormente, a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, para continuar con los trámites correspondientes y garantizar su reingreso como desaparecido.

«La labor que se ha realizado es un claro ejemplo de cómo funcionan los protocolos de comunicación y coordinación entre cuerpos de seguridad: la Policía Local actuó con inmediatez y profesionalidad, y lograron detener al presunto autor en apenas unos minutos», ha señalado la concejal del Área de Seguridad Ciudadana,Sonia Roca.

Igualmente, ha valorado la «sensibilidad» mostrada en este caso, al tratarse de «una persona con especiales circunstancias personales, lo que demuestra la preparación integral de nuestros agentes».

Este operativo se ha desplegado en coordinación con la Policía Nacional. El comisario jefe de la Policía Local, José Pascual Martínez, ha resaltado que «el éxito de esta intervención radica en la rapidez con la que se transmitió la información entre los agentes de la Polícía de Barrio y posterior colaboración con la Policía Nacional».

Por sus circunstancias especiales, el detenido requería de un marco sanitario y judicial adecuado