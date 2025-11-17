Suscribete a
La juez de la dana cita a otra alto cargo de Mazón por las llamadas entre su núcleo duro y Pradas

La magistrada acuerda la declaración como testigo de la directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente de la Generalitat

Mazón se declara víctima de «bulos» y atribuye a los técnicos la tarea de avisar a la población por la dana

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón
Imagen de archivo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón Mikel Ponce
Alba Pérez Espada

Alba Pérez Espada

Valencia

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana del 29 de octubre de 2024 ha emitido un nuevo auto en el que cita a declarar como testigo a Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente ... de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en relación a las llamadas realizadas durante la tarde de la tragedia en el núcleo del jefe del Consell y con la exconsellera de Justicia e investigada en la causa, Salomé Pradas.

