La juez de la dana cita a otra alto cargo de Mazón por las llamadas entre su núcleo duro y Pradas

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana del 29 de octubre de 2024 ha emitido un nuevo auto en el que cita a declarar como testigo a Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente ... de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en relación a las llamadas realizadas durante la tarde de la tragedia en el núcleo del jefe del Consell y con la exconsellera de Justicia e investigada en la causa, Salomé Pradas.

La resolución dictada este lunes recoge que en el procedimiento constan, por un lado, el listado de llamadas del teléfono de Pradas correspondiente al 29 de octubre, aportado por su defensa, y por otro, el registro telefónico de Mazón remitido desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana en Las Cortes Valenciana. De acuerdo con el documento, la primera comunicación entre Mazón y Pradas tuvo lugar esa misma tarde, a las 17:37 horas.

Así, la juez indica que según el auto emitido por la Audiencia Provincial de Valencia el 16 de octubre, son «diligencias pertinentes» aquellas que permiten esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi, así como resulta necesario el análisis del proceso de toma de decisiones respecto al envío del mensaje ES-Alert, como ya señaló en un auto previo con fecha de 5 de noviembre.

En esta línea, el auto recoge que son pertinentes las diligencias destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran. También sostiene que también son relevantes las tendentes a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido «la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeran los terribles daños personales investigados».

Cabe recordar, que en dicho auto emitido el 16 de octubre de 2025, la Audiencia Provincial de Valencia señalaba que el presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que por ley tiene que cumplir las funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

El listado de llamadas del 29 de octubre

En el mismo auto emitido este lunes, la juez detalla que constan las llamadas salientes de Pradas a Mazón a las 19:10 y a las 19:36 horas, canceladas por el presidente de la Generalitat en funciones, además de llamadas salientes de la exconsellera al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, a las 19:36 y 19:43 horas y una llamada entre Mazón y el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a las 19:41 horas.

Asimismo, también consta una llamada a las 19:42 entre Mazón y la nueva testigo y otra del jefe del Consell a Pradas a las 19:43 horas. Además, la jueza señala que se desconocen las llamadas entre Cayetano García y Cuenca. Sin embargo, añade que Pilar Montes es la Directora General de Secretaría de Gabinete del 'president' y que es Cuenca quien habló con Mazón un minuto antes que ella.

Dada la «proximidad», por su cargo, entre Pilar Montes y José Manuel Cuenca y por el hecho de que está registrado que habló con el presidente ahora en funciones «un minuto antes» de que este llamara a Pradas, la magistrada considera «procedente» la citación a la nueva testigo.

Por ello, apunta que José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba «próximo» a Mazón el día de la catástrofe, y añade que es «evidente» que las llamadas de este alto cargo con Pradas «se sitúan temporalmente próximas» entre los intentos de comunicación entre la exconsellera y Mazón.

También añade que Cuenca llamó a Pradas a las 16:48 y a las 16:56 horas, tras una llamada que Mazón canceló a Pradas a las 16:29 horas. «No fue hasta las 17:37 horas cuando el señor Carlos Mazón llamó a la señora Salomé Pradas», asevera.