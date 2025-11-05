Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El PP propone prohibir el burka y niqab en espacios públicos en Barcelona
Última hora
La juez de la dana cita como testigo a Pérez Llorca y al dueño de El Ventorro

El juez concluye que no hubo daño económico a la Diputación de Valencia por el título falso de José María Ángel

El magistrado desestima el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la causa ante el excomisionado del Gobierno para la dana y reitera que el delito de falsedad documental habría prescrito

La juez de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al dueño de El Ventorro y al núcleo duro de Mazón

Sigue en directo el juicio a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, y la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Imagen de archivo de José María Ángel
Imagen de archivo de José María Ángel
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha desestimado el recurso de reforma formulado por la Fiscalía ante el sobreseimiento libre de la causa abierta por una supuesta falsificación de un título de diplomatura contra el excomisionado del Gobierno para la ... reconstrucción tras la dana José María Ángel. El magistrado reitera que el presunto delito del que se le acusa ha quedado prescrito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app