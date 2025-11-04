Suscribete a
Juanfran Pérez Llorca, el escudero fiel de Mazón

Figura clave en los pactos parlamentarios con Vox y mano derecha del barón del PP, acumula mucho poder orgánico

Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo
Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo EFE
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

A Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, Alicante, 1976), elegido para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, se le encomendó la tarea de mantener unido al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como secretario general. Llegó al cargo tras las elecciones de 2023, ... como substituto de María José Catalá. No son pocos los que destacan cómo ha sido capaz de evitar que se abrieran grietas internas considerables en la formación, durante un año en el que su líder, Carlos Mazón, ha estado continuamente en el punto de mira por su gestión de la dana.

