Juanfran Pérez Llorca, el escudero fiel de Mazón

A Juanfran Pérez Llorca (Finestrat, Alicante, 1976), elegido para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, se le encomendó la tarea de mantener unido al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como secretario general. Llegó al cargo tras las elecciones de 2023, ... como substituto de María José Catalá. No son pocos los que destacan cómo ha sido capaz de evitar que se abrieran grietas internas considerables en la formación, durante un año en el que su líder, Carlos Mazón, ha estado continuamente en el punto de mira por su gestión de la dana.

Ha ejercido como dique de contención ante alcaldes y diputados para que el descontento social no derivara en una crisis de partido. Con Mazón viene trabajando desde que coincidieron en la Diputación de Alicante y ya allí empezó a ganarse la fama de negociador por sus acuerdos presupuestarios con la izquierda. Es una de las personas de la máxima confianza del presidente en funciones. Con él ha ido creciendo en política.

Los que le conocen destacan su capacidad para gestionar y mantener la conexión entre las tres provincias. Le definen como un político cercano y con altura de miras, pero también implacable cuando tiene que tomar cartas en algún asunto que afecta al devenir de la organización.

Una década como alcalde

Ese instinto político le viene del municipalismo. Pérez Llorca es alcalde de Finestrat desde 2015. En la localidad alicantina -de alrededor de 9.000 habitantes- empezó su carrera política como concejal ocho años antes. Ahora tendrá que dejar el consistorio y su objetivo de seguir atrayendo empresas al mismo, una de sus grandes metas, en el ecuador de su tercer mandato.

Con prudencia y discreción, se ha convertido en un hombre clave en todas las negociaciones con Vox desde el acuerdo exprés que aupó a Mazón y tanta polémica generó en Génova, donde siempre han considerado que fue determinante para que Alberto Núñez Feijóo no alcanzara la Moncloa. Esa buena relación -no esconde su sintonía con los cargos autonómicos- con los de Santiago Abascal es la que puede llevar a buen puerto su investidura.

Precisamente, Mazón lo situó como portavoz parlamentario en las Cortes Valencianas cuando se quedó gobernando en minoría tras la salida de Vox del Gobierno autonómico en julio de 2024. A la tarjeta de visita de Juanfran Pérez Llorca se sumó en verano un cargo más: es miembro del comité ejecutivo del PP que encabeza Feijóo. Él mismo ha reconocido que organizarse para poder atender todas sus obligaciones políticas y conciliar con su vida personal no es fácil.

Ahora tendrá que dejar atrás ese perfil más orgánico para mantener la estabilidad institucional de la región en una etapa de transición indefinida en el tiempo y en un contexto todavía de reconstrucción tras la catástrofe en Valencia. Su nombre lleva sonando un año para suceder a Mazón si el presidente autonómico daba un paso atrás por su actuación durante la barrancada del 29 de octubre de 2024, pero él siempre ha quitado hierro a esas especulaciones y se ha mantenido firme entorno al también líder del partido en la Comunidad Valenciana.

No obstante, la semana pasada, tras lo ocurrido en el funeral de Estado por las víctimas de las inundaciones, Pérez Llorca entendió que había que mover ficha y articuló una reunión con los tres líderes provinciales del partido para abordar la situación y proponer una alternativa -Vicent Mompó como candidato si había adelanto electoral- a Génova.