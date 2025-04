baldo ví. Baldosa que forma parte de un mosaico plurinacional también conocida por los suyos y los demás como bocuda, por una característica que la distingue y es su capacidad de emitir insultos, amenazas y exabruptos cuando se la pisa con el pie derecho.

chiringuito. Puesto callejero instalado tanto en ciudades como en zonas de playa en el que se puede adquirir bebidas, bocatas, títulos universitarios y doctorados cum fraude, razón por la que el gobierno de Sánchez va a proceder a regularlos para frenar la concesión de más licencias porque no quiere competencia a la hora de otorgar licencias.

fishing expedition. Con la denominación de expedición o excursión de pesca se esconde también la búsqueda de información incriminatoria por parte de autoridades, cuerpos policiales, investigadores privados y periodistas cómplices para tratar de frenar o truncar la carrera política de un adversario o adversaria. Algunos tratadistas señalan que no hay necesidad de recurrir a una expresión inglesa puesto que en España a ese se llama ayusear, es decir, buscar por tierra, mar y aire cualquier indicio o dato con el que tratar de tumbar a la presidenta de Madrid. Sin éxito, por cierto.

gaga. Que ha perdido parte o todas sus facultades mentales. O sea, decrépito, viejuno. Miguel Ángel Revilla (82) y Juan Carlos I (87 años) son dos ejemplos paradigmáticos de lo jodido que es hacerse mayor y no saber envejecer. El Emérito, porque no tenía necesidad alguna de demandar a Revilla. Y éste porque lo ha aprovechado para ponerse detrás de un bosque de micrófonos de cadenas de radio y televisión, algo que le gusta más que un barrizal a un cochino.

galgo de Paiporta. Raza de perro perteneciente a la familia de los lebreles que se caracteriza por su temperamento huidizo y cagón que apenas detecta la más mínima contrariedad sale disparado en busca de protección de la manada. Eso sí, tan pronto se ve respaldado por los suyos saca a relucir su porte bravucón y chulesco.

Marchena. Municipio de Murcia. Sinónimo de pleamar: Mar chena si lo pronuncia María Jesús Montero en plena verborrea. Apellido de un juez español que ha demostrado ecuanimidad, conocimiento, temple, sensatez, prudencia y juicio, tal como ha demostrado a lo largo de su carrera profesional. En 2014 fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, imponiéndose a Cándido Conde Pumpido lo que a éste le produjo un trauma que no parece haber superado. Marchena, grancanario de nacimiento, presidió la sala que juzgó a los golpistas-separatistas catalanes, demostrando temple y saber hacer, no dejándose amilanar en ningún momento de la vista. Desde su jubilación en diciembre de 2024 está siendo destinatario de homenajes y reconocimientos, siendo el último el doctorado honoris causa por la Universidad CEU San Fernando III.

militantas. Impagable aportación filológica-sindical del secretario general de UGT, Pepe Álvarez (el foulard al cuello que no falte), que en su intervención ante los miembros (y también miembras y miembres) de Sumar, reunidos en asamblea en el Teatro Alcázar, les dijo: «Quiero trasladaros no sólo a la dirección sino también al conjunto de los militantes y militantas de Sumar que para nosotros sois una fuerza clave…».

montero. Persona que busca y persigue la caza o la ojea hacia el sitio en que la esperan los cazadores. En política, dícese del individuo o individua que busca el agrado de su jefe -lo que se ha dicho un pelota de toda la vida- haciendo uso de toda clase de histriónicas frases, gestos ridículos, incluso un exceso de maquillaje como si todo el año fuese carnaval, para que el personal se fije en sus excentricidades mientras el jefe puede seguir haciendo de las suyas lejos del foco de atención de los medios de comunicación.

presunción de inocencia. Derecho esencial en una Democracia y en un Estado de Derecho, pero que la vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez, María Jesús Montero Cuadrado considera no debe ser aplicada a los hombres ricos y famosos, salvo cuando sean de su cuerda ideológica, a los que les obsequia con el suplemento de patente de corso.

Principio de Montero. Dada la condición de experta jurisperita que se ha otorgado, la viceprimera ministra del Gobierno apuesta porque la Justicia en España se rija, por encima de códigos, constituciones, leyes y costumbre, por el principio que lleva su nombre pues, según ella, la correcta aplicación de la Justicia será hacer lo que ella quiera. ¡Y olé!

prórroga. Acción y efecto de prorrogar, tanto si se trata de un partido de fútbol como de los Presupuestos Generales del Estado, convertidos para Pedro Sánchez en un problema menor puesto que ya ha decidido, con un par, que si no hay presupuestos, se prorrogan un año más, lo que contradice muy a las claras sus propias exigencias de antaño. Durante los dos primeros meses de 2018, reclamó insistentemente a Mariano Rajoy que si no presentaba presupuestos, convocase elecciones porque «vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente». Un Sánchez metafórico pronunció en aquellos días una frase que ha pasado a formar parte de la antología de la ciencia política por su claridad y contundencia: «Un gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina». Y para que nadie se lo pueda reprochar, Sánchez está a favor del coche eléctrico.

puente. Quien así se apellida y es ministro del desgobierno de Sánchez, no hace honor a su linaje puesto que toda su acción política la desarrolla con vocación dinamitera de entendimiento con la oposición. Que venga a Valencia y excluya al Consell y Ayuntamiento de la visita que efectúa a las obras del canal de acceso ferroviario es muestra evidente de cuál es su verdadera vocación, obsesión, fijación y actuación a las órdenes de quien le nombró para el cargo. O sea, que de puente, nada de nada.

sobrina. Hasta ahora se conocía como tal a la hija de un hermano o hermana, pero las aportaciones filológicas, fisiológicas y nada lógicas que proporciona el abalismo, revelan que también se conoce con este nombre a la amiguita a la que se facilita un puesto de trabajo en una empresa púbica dependiente del Ministerio de Fomento a cuyo frente figura el tío de la sobrina, lo que constituye un acto de nepotismo y más si se tiene en cuenta que tan peculiar becaria no tenía obligación, faltaría más, de acudir a trabajar

visión camaleónica. La de aquellas dirigentes de partidos políticos, tanto da que sean de Sumar, Podemos o PSOE que al igual que el reptil escamoso disponen de ojos que pueden moverse independientemente uno del otro, lo que proporciona una visibilidad de 360º de modo que no pierden detalle de cuanto ocurre a su alrededor, incluso otear lo que hizo Dani Alves, pero tan extraordinaria visión se convierte en opaca cuando se trata de presuntas agresiones sexuales, toqueteos, insinuaciones protagonizadas por sus camaradas Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o José Luis Ábalos.

trampismo. Fullerías hechas por Trump en forma de aranceles sin estar trompa, lo que habría dado pie a que una vez pasada su resaca pudiese reconsiderar su arancelaria fijación, pero no, el presidente USA ha preferido hacerse trampas en su propio solitario.

volem votar. Deseo manifestado en insignias -no es necesario decir pin- que lucen en sus solapas dirigentes socialistas valencianos, en coincidencia con la reclamación del Partido Popular para poner fin con votos al desgobierno Frankenstein, lo que no deja de ser una paradoja, ya que deberían exigírselo también a un Sánchez que incumple de modo reiterado su propia historia ya que en 2018 reclamó a Rajoy que convocase elecciones si no podía aprobar los Presupuestos del Estado. (Ver prórroga).