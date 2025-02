Jesús Soriano, el azote de los hosteleros españoles: «Hay empresarios que denigran y humillan a sus trabajadores»

Algunos hosteleros temen cuando Jesús Soriano publica un nuevo contenido en sus redes sociales. No es cualquiera, no es un usuario más con pocos seguidores y un pseudónimo abstracto realizando una crítica o una mala reseña de un restaurante. Él es 'Soy Camarero' o, mejor dicho, él representa a los trabajadores de uno de los empleos más sufridos del sector servicios y abandera la lucha contra los bajos sueldos, los turnos interminables y la endémica situación de precariedad que viven en la actualidad.

Le conocen como «el azote de los hosteleros», pero a este camarero con más de veinte años de profesión no le gusta tal expresión: «Prefiero el azote de los malos empresarios de la hostelería», que, aunque suene más largo, diferencia a los empleadores que aman el sector -«que los hay»- con los que «denigran y humillan» a sus trabajadores, aclara a ABC. «Los que se hacen pasar por hosteleros, abren un bar porque tienen algo de dinero y quieren hacerse ricos a costa de su gente, para mí no lo son y no merecen ningún respeto», insiste.

Entre sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, 'Soy Camarero' concentra a más de 646.000 seguidores. Un éxito «inesperado» para este joven nacido en la localidad valenciana de Alzira que «se lo tomó como un hobby» hasta que comprobó que las interacciones y la audiencia »no dejaban de subir». «En ningún momento pensé que podría llegar a tener esta repercusión», enfatiza Soriano. Ahora, compagina su labor detrás de la barra con denunciar ofertas de trabajo «denigrantes» en redes sociales, muchas de ellas replicadas por los medios de comunicación.

Tras la barra «Los malos empresarios quieren gente sin formación y pagarle dos duros; o formada y no pagarle como se merece»

¿Hacen falta camareros en España? Un acalorado debate surgido el pasado verano y que ya se ha retomado, sin solución aparente, en estas vacaciones de Semana Santa, después de que la patronal haya denunciado la escasa mano de obra de la que dispone el sector. Por aquel entonces, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cargó contra los hosteleros por «los bajos salarios». Una opinión que comparte este adalid 3.0: «El problema es que esos malos empresarios quieren gente sin formación y pagarle dos duros; o formada y no pagarle en el rango que se merece». Al respecto, critica las «condiciones pésimas» a las que tienen que hacer frente y las cuales «no respetan la vocación ni los estudios» de los empleados. «En la empresa todos tenemos que remar hacia el mismo lado para que funcione, pero piensan que nos están haciendo un favor por darnos trabajo y no es así», apostilla.

Considera que el sector de la hostelería es, «con diferencia», el que más sufre la explotación laboral. Lo explica, además de en los sueldos, en «la intrusión y escasa conciliación entre la vida laboral y social». Para cambiar radicalmente esta situación desfavorable, 'Soy Camarero' pide que se trabaje en modernizar la percepción del sector para que «se vea como una carrera donde desempeñar, aprender y crecer». Para ello, también demanda a la Administración pública más implicación a través de «inspecciones de trabajo actualizadas que metan mano y hagan ponerse las pilas a los empresarios que les torean y campan a sus anchas». En cuanto a su misión, lo ve cristalino: «Dentro de diez años me sigo viendo trabajando bandeja en mano».