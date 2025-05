«La esclavitud se abolió en España en 1837»: los camareros denuncian la precariedad de los sueldos en el sector

Indignación en las redes sociales por el sueldo y las horas a trabajar de una nueva oferta de trabajo en el sector de la hostelería compartida por el popular influencer valenciano Jesús Soriano -@soycamarero-. En esta ocasión, la captura de pantalla publicada por el tuitero relata la conversación entre un empresario y un candidato al que le explica las condiciones del puesto a cubrir.

«Los camareros no queremos trabajar», reacciona de manera irónica Soriano, sumamente indignado con la oferta que ya acumula más de 1,3 millones de reproducciones, 2.700 retuits y 14.000 likes. «Si te dicen diez horas, acabas haciendo un par de horas más, mínimo y horario partido, porque para qué queremos vida ni nada», le replica una seguidora.

La conversación entre hostelero y candidato comienza con el sueldo que ganaría de aceptar el trabajo: «Mire, le informo, para ir sabiendo a quién ponemos en lista para contactar o descartar, el sueldo oscilará entre los 1.000 y 1.100 euros».

No obstante, advierte de que «se podrá hacer un ajuste en un futuro, pero no es seguro». Así, le pide confirmar «si estaría dispuesto» a aceptar «para ponerlo en una lista para contactar en unos días si nos interesa». «En el caso de que no le parezca razonable, simplemente comuníquelo y no le molestaremos», concluye el ofrecimiento.

Tras conocer esta información, el postulante le pregunta sobre la cantidad de horas de trabajo que comporta el empleo de camarero en su restaurante, a lo que el hostelero contesta «de 11.00 a 17.00 horas y de 20.00 hasta el cierre», que normalmente es «sobre las 12:30 aproximadamente».

Los camareros no queremos trabajar. pic.twitter.com/vtoZnwb5Lc — Soy Camarero (@soycamarero) March 23, 2023

Ni corto ni perezoso, el candidato cierra la conversación con un contundente mensaje que se ha vuelto viral y aplaudido en las redes sociales: «Muchas gracias, pero la esclavitud se abolió en España en el 1837».

La oleada de reacciones no se ha hecho esperar, la gran mayoría a favor del postulante a camarero, algunos con tono más humorístico y otros visiblemente enfadados e indignados. «Conozco gente que cogen ese tipo de trabajos porque no hay más y no saben que aceptando les damos alas para que sigan abusando de la gente», comenta un tuitero.

«La esclavitud no fue abolida, sólo se incluyó en nómina», comenta otro. «10,5 horas al día. Pon que sean cinco días a la semana; 52,5 horas a la semana, 210 al mes y paga 4,76 euros la hora. Pero los jóvenes no quieren trabajar y se resisten a ser propietarios de viviendas», concluye otro seguidor indignado.