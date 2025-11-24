Suscribete a
La Aemet avisa de hasta cuándo durará el frío tras el paso de la masa de aire ártico

La IA ayuda contra el cáncer a los 'sintecho', que tienen más probabilidades de sufrirlo

Un estudio internacional liderado por científicos españoles diseña herramienta de simulación para prevenir problemas de salud en la población más vulnerable

Denuncian la marginación del castellano con «asignaturas sin contenido» frente al valenciano

Equipo del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV) que ha llevado a cabo la investigación
Equipo del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV) que ha llevado a cabo la investigación ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Un estudio internacional, liderado por investigadores del grupo Biomedical Data Science Lab (BDSLab) del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desarrollado un innovador modelo de microsimulación basado en Inteligencia Artificial (IA) que puede ayudar a ... prevenir el cáncer en personas sin hogar, grupo de población más probabilidades de sufrirlo.

