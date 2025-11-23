Piden ocho años de prisión por difundir porno infantil para un español cazado por una ONG de EEUU

Un hombre se enfrenta a una petición de pena de ocho años de prisión en Valencia por un delito de distribución de imágenes de pornografía infantil acusado por la Fiscalía de descargar imágenes y vídeos, y compartirlo con terceros. Lo descubrió ... una ONG desde Estados Unidos.

El juicio está previsto para este lunes, 24 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Valencia, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Fue detenido en 2023 y, según el relato del Ministerio Público, esta entidad especializada en el rastreo de la red para la localización de contenido de tipo pedófilo advirtió del tráfico de estas imágenes realizado desde una IP geolocalizada en Valencia, tal como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Agresor sexual reincidente de la hija de su pareja

También en la Ciudad de la Justicia de Valencia, está previsto otro juicio este lunes a un hombre acusado de agredir sexualmente en varias ocasiones a la hija de su pareja sentimental, menor de edad.

Los ataques de produjeron entre los años 2022 y 2023 cuando, según el relato del Ministerio Fiscal, el encausado aprovechaba los momentos en los que su pareja no estaba en casa para mantener relaciones sexuales con una de las hijas, que tenía 14 años en ese momento.

El procesado le decía a la víctima que no contara nada de lo que sucedía y, según la Fiscalía, llegó a amenazarla de muerte si lo hacía. El Ministerio Público añade que el 7 de febrero de 2023, cuando el encausado se enteró que la menor estaba conociendo a un chico, la golpeó en la cabeza y la golpeó contra la pared.

La acusación pública solicita inicialmente para el procesado una pena de prisión de 15 años como autor de un delito continuado de agresión sexual a menor y de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica.