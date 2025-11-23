Suscribete a
Piden ocho años de prisión por difundir porno infantil para un español cazado por una ONG de EEUU

La entidad especializada en el rastreo de contenido pedófilo descubrió al ahora juzgado en 2023 y advirtió del tráfico de imágenes

Roba el motor de un aire acondicionado en un colegio con daños por 4.000 euros y se deja sus datos en el sitio

Acceso de la Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio
Acceso de la Ciudad de la Justicia de Valencia, sede del juicio MIKEL PONCE
José Luis Fernández

Alicante

Un hombre se enfrenta a una petición de pena de ocho años de prisión en Valencia por un delito de distribución de imágenes de pornografía infantil acusado por la Fiscalía de descargar imágenes y vídeos, y compartirlo con terceros. Lo descubrió ... una ONG desde Estados Unidos.

