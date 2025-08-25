El Ayuntamiento de Elche sufre un ciberataque y trabaja para recuperar la normalidad

Reunión del Ayuntamiento de Elche por el ciberataque de este lunes al sistema municipal

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha registrado este lunes un ataque informático por el que el sistema informático municipal está inoperativo. El departamento de Innovación del consistorio y empresas especializadas en ciberseguridad «están analizando el incidente y trabajando para restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible».

En un comunicado, la administración local ha explicado que se ha reunido el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento, presidido por el actual alcalde en funciones, Claudio Guilabert, «que está en contacto permanente con el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana y el Centro Criptológico Nacional».

De otro lado, en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) continuará la atención presencial sin realizarse trámites administrativos y, una vez restablecido el sistema, se llamará a quienes tengan cita previa para facilitarles una nueva. El teléfono de atención es el 010, en horario de 08.30 a 13.45 horas.