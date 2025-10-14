Suscribete a
El Gobierno de Mazón denuncia «las imprecisiones» de Aemet en la última dana y le insta a «mejorar» sus protocolos

El PP pide la comparecencia del jefe de Climatología de la agencia estatal en la Comunidad Valenciana para dar cuenta de «los errores» de las últimas «alertas rojas»

Mazón anuncia nuevas ayudas directas de 500 euros para escolares y 600 para universitarios afectados por la dana

Imagen de la dana Alice en Almussafes (Valencia)
Imagen de la dana Alice en Almussafes (Valencia) EFE
Alba Pérez Espada

Valencia

Después de cinco días de intensas lluvias en la Comunidad Valenciana a causa de la dana Alice, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha cuestionado la actuación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lo que ha calificado como un «baile de ... imprecisiones en sus avisos» y le ha instado a mejorar sus protocolos de comunicación y alerta.

