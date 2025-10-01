La Generalitat denuncia la «falta de respuesta» de la CHJ sobre cuántos agentes vigilaron los cauces durante las últimas lluvias

El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado este miércoles que «la falta de respuesta» de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a cuántos agentes medioambientales han vigilado cauces y barrancos en el último episodio de lluvias «hace pensar que no movilizó a ninguno» y le ha vuelto a exigir que aporte esta información requerida.

Valderrama, en unas declaraciones facilitadas por su departamento, ha criticado que la CHJ «sigue sin informar de cuántos agentes medioambientales se movilizaron» y por eso, ha criticado, «todavía a estas alturas, desconocemos si han estado o no realizando ese seguimiento, cuando es una de las funciones principales que tienen asignadas en el plan especial frente al riesgo de inundaciones».

Al respecto, ha subrayado que el pasado lunes se requirió formalmente a las tres confederaciones hidrográficas (Júcar, Segura y Ebro) que informasen sobre el número de agentes que estaban realizando esa vigilancia, las zonas en las que se encontraban y el horario.

Pero, ha reprochado, «la falta de contestación una vez finalizado el episodio nos hace pensar que no se movilizó a ningún agente, por lo que demando que expliquen públicamente cuántos agentes medioambientales desplegaron, en qué zonas, en qué horarios y qué información recabaron y trasladaron».

Así, ha recalcado que este seguimiento es «fundamental» para «adoptar medidas preventivas, y corresponde a los responsables de las cuencas y barrancos obtener, interpretar y trasmitir esta información especialmente durante episodios de preemergencia y emergencias».

«Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido la información; espero y deseo que para próximos episodios de lluvias se pueda disponer de ella», ha confiado Valderrama, que ha exigido que ante «esa falta de información» que «informen de cara a seguir coordinando el número de agentes, las zonas y los horarios».

Se desplegaron «todos los disponibles»

Desde la CHJ han indicado a Europa Press que el equipo de agentes medioambientales del organismo está formado por 55 efectivos repartidos por todo el territorio de la demarcación hidrográfica, que comprende más de 46.000 kilómetros de cauces.

«Todos los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar disponibles se desplegaron sobre el territorio y cumplieron, como siempre, con las funciones de inspección y vigilancia de cauces, así como del resto de funciones encomendadas por los responsables de las distintas áreas administrativas del Organismo, conforme a la legislación vigente», señalan.

En este sentido, subrayan que la CHJ «no es un servicio de intervención ni tiene competencias en la gestión de emergencias». «La función de los agentes medioambientales de la CHJ es la atención de las solicitudes de actuación e información por parte de las distintas unidades administrativas de la Confederación en lo referido a la vigilancia del Dominio Público Hidráulico», apuntan.

Así, inciden en que «ni los agentes medioambientales de la CHJ ni los datos suministrados a tiempo real a través del SAIH suplen en ningún caso la vigilancia que deben llevar a cabo los servicios de intervención desplegados en el territorio, dependientes de las autoridades que sí son competentes en la gestión de emergencias».

Valderrama exige rectificación pública a mayor

Por otro lado, el conseller Valderrama ha desmentido las declaraciones del alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, en las que criticaba que nadie de la Generalitat le había llamado ante el episodio de lluvias que principalmente ha afectado estos días a su localidad, y le ha exigido «una rectificación pública» porque «la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad».

«Que deje de mentir y rectifique inmediatamente y de forma pública sus afirmaciones porque además de ser falso, genera confrontación y crispación, una situación que no es deseada por la ciudadanía», le ha conminado.

De hecho, ha asegurado que desde su propio móvil realizó «no dos, sino tres llamadas al móvil del alcalde de Cullera, a las 20.32, a las 20.37 y las 22.02 horas; y ninguna de las llamadas fue atendida ni devuelta».

Por ello, ha subrayado: «Mayor debería centrar sus esfuerzos en atender las necesidades de sus vecinos en lugar de hacer política partidista en momentos en los que toda la atención debe estar centrada en las necesidades derivadas de la emergencia».

«El alcalde de Cullera sabe que se ha equivocado y debe asumir su responsabilidad y, de hecho, el propio Jordi Mayor me devolvió ayer la llamada para reconocer que sí había recibido mis llamadas, por lo que le agradecería que esa rectificación también la hiciera pública, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad», ha señalado el conseller.