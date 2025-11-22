Extorsiona a un cliente de una web de contactos para sexo con un vídeo violento de sicarios para amenazar a su familia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Denia (Alicante) a un hombre de 23 años de edad por extorsión a otro que había buscado sexo en páginas web de contactos, a quien amenazó con enviar unos sicarios para matarle ... a él y a su familia, y le mostró un vídeo de violencia como muestra. Consiguió que le pagara, por miedo, 3.500 euros.

El presunto delito se cometió a través de una aplicación de mensajería instantánea y fue puesto en conocimiento de la Policía Judicial de la Comisaría de Denia, tal como ha informado la Jefatura en un comunicado.

La víctima había accedido a páginas de contactos de chicas de Internet y mantenido conversaciones con algunas de ellas a través de la misma app, cuando comenzó a recibir mensajes amenazantes a su teléfono.

La víctima, en un primer momento, recibió mensajes de quien decía ser el jefe de la casa de servicios escort y encargado de los sicarios, donde proferían amenazas de muerte contra él y su familia, llegando a enviarle un video intimidatorio grabado en otro país, donde se veía que cometían actos de violencia contra una persona.

Posteriormente a estas amenazas, comenzó a recibir más de otro número de teléfono, desde el cual, posteriormente, de una manera cordial le manifestaban que podrían ayudarle a librarse de los sicarios si pagaba una multa de 2.500 euros por un mal uso del servicio de chicas.

El perjudicado, por miedo a las represalias de estos supuestos sicarios, llegó a realizar varias transferencias mediante una aplicación de intercambio de dinero instantáneo, por el valor solicitado.

Sin embargo, nuevamente volvieron a contactar con él y le solicitaron otros 1.000 euros, accediendo a esta nueva extorsión y transfiriendo tal cantidad a otro número de cuenta distinto al anterior.

Finalmente, la víctima, decidió denunciar la situación en la Policía Nacional, dado el estado de pánico en el que se encontraba al seguir recibiendo nuevas amenazas, a pesar de haber cumplido las exigencias de sus extorsionadores.

Tras la denuncia, los agentes de Policía Judicial encargados del caso, realizaron las pesquisas pertinentes que les condujeron hasta un joven de 23 años de edad con domicilio en Alicante, a quien localizaron y detuvieron como presunto responsable, y se remitió el asunto, tras la práctica de las diligencias policiales, a los juzgados de instrucción de la localidad de Denia.

La Policía Nacional aconsejadenunciar cualquier hecho en el que uno se vea involucrados como víctimas de una extorsión de este tipo y no ceder ante los requerimientos de dinero solicitados, puesto que, no sólo no cesan de requerir dinero a sus víctimas reiterando las amenazas, sino que, muchos son los casos en los que, cuando la persona extorsionada se queda sin dinero, es obligado por sus extorsionadores a hacer lo mismo a otras personas que ellos les indiquen, con lo que se convierte por miedo a las represalias en un nuevo eslabón de una cadena criminal.