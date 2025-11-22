Suscribete a
ABC Premium

Extorsiona a un cliente de una web de contactos para sexo con un vídeo violento de sicarios para amenazar a su familia

El detenido en Denia consiguió 3.500 euros de su víctima por miedo a que le mataran a él o a sus allegados tras fingir que era el proxeneta

Recuperan la voz de un enfermo de ELA con IA: «Es emocionante volver a escuchar mis pensamientos»

Dos policías nacionales en labores de vigilancia en Denia (Alicante)
Dos policías nacionales en labores de vigilancia en Denia (Alicante) ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Denia (Alicante) a un hombre de 23 años de edad por extorsión a otro que había buscado sexo en páginas web de contactos, a quien amenazó con enviar unos sicarios para matarle ... a él y a su familia, y le mostró un vídeo de violencia como muestra. Consiguió que le pagara, por miedo, 3.500 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app