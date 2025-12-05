«No tengo obligación de hablarles en castellano y en el País Valenciano la lengua propia es el catalán»: la queja a dos guardias civiles

Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre
El informe anual de Escola Valenciana y otras entidades con apoyo de Illa denuncia 153 casos de «discriminaciones lingüísticas»

Representantes de las entidades que han elaborado el informe de discriminaciones a valencianohablantes, en la sede del Síndic de Greuges, en Alicante
José Luis Fernández

Alicante

El informe anual sobre «vulneraciones de los derechos lingüísticos» de 2025 presentado por Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y otras entidades este jueves da cuenta de 153 casos de «discriminaciones» sufridas por los hablantes. Aunque ponen el foco en que este problema ... se ha agravado por la «ley Rovira» de libertad educativa, informa de otras muchas situaciones.

