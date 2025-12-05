«No tengo obligación de hablarles en castellano y en el País Valenciano la lengua propia es el catalán»: la queja a dos guardias civiles

El informe anual sobre «vulneraciones de los derechos lingüísticos» de 2025 presentado por Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua y otras entidades este jueves da cuenta de 153 casos de «discriminaciones» sufridas por los hablantes. Aunque ponen el foco en que este problema ... se ha agravado por la «ley Rovira» de libertad educativa, informa de otras muchas situaciones.

Algunas de estas tensiones se han vivido en el contacto con guardias civiles, por ejemplo, una en Vinaròs (Castellón), durante un control rutinario en carretera. El conductor relata su encontronazo después de pedirle detener el vehículo y pedirle una identificación, tras intercambiar varias frases en castellano y catalán -los agentes y él, respectivamente- tal como lo precisa.

«Mientras coge mis documentos, me pide ¿puede hablar en castellano?, y yo le contesto, con aire seguro pero despreocupado: no». Es el principio del distanciamiento, por decirlo de alguna manera. «El agente encaja mi 'no' con una ligera crispación y me dice, sin perder las buenas formas, no obstante: 'Muy bien, ahora bajará del coche y me abrirá la puerta de detrás'», describe en este resumen de lo ocurrido.

Mapa con el número de quejas del informe sobre discriminaciones a valencianohablantes, con el logo de la Generalitat de Cataluña ABC

Después de cumplir con las indicaciones de los guardias civiles, revisar el interior del vehículo y tras «varias preguntas rutinarias», le dijeron que se podía marchar.

De todas formas, antes de abandonar el lugar, decide dejar clara su postura en cuestiones idiomáticas: «En ese momento, aprovecho para decirles que no sólo no tengo la obligación de hablarles en castellano, ya que estamos en el País Valenciano y la lengua propia del país es la catalana, sino que ellos, como miembros del servicio público, están obligados a -como mínimo- comprenderlo e incluso deberían de contestarme en mi lengua».

MÁS INFORMACIÓN El sector del arroz sale a la calle contra Gobierno y UE por sus «parches» ante las importaciones desleales y plagas sin solución

A continuación, se abre un debate jurídico. «Me preguntan que en qué sitio está estipulado que ellos deben hacer eso y afirman que son representantes del Estado español, cuya lengua oficial es el castellano y es el que tienen que usar en todo el país», objetan los representantes de la autoridad. «Yo les contesto que la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado, pero también reconoce que hay regiones con lenguas propias que se deben proteger y respetar», replica el catalanohablante.

«También les explico que el Estatuto de Autonomía del País Valenciano también establece el derecho a ser comprendido en mi lengua, que es el catalán», apostilla.

Finalmente, tras subir de nuevo a su coche les pide su número de identificación, cosa que hacen al tiempo que le repiten que puede irse. Y llega la ironía, en el momento de la despedida. «Esta última pregunta la hago en castellano y el agente me dice '¡Ah! ¿Ahora sí que me entiende?', a lo que contesto: 'Yo entiendo todo el rato, el que no me entiendes eres tú'. Llegado a ese punto, me hace gesto de que me marche y me voy a casa».

Este y otros casos forman parte de este balance presentado este jueves en la sede del Síndic de Greuges en Alicante, en el Día de los Derechos Lingüísticos en la Comunidad Valenciana (4 de diciembre), una conmemoración en la que aparece el logotipo de la Generalitat de Cataluña como institución que «colabora».