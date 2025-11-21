Detienen en un hotel de Benidorm a un fugitivo inglés condenado por dos agresiones sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante)a un hombre de 44 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención(OID) dictada por las autoridades de Reino Unido por dos delitos de agresión sexual, condenado a una pena ... de prisión de 10 años.

La detención de esta persona se produjo por una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba llevando a cabo labores de prevención, localizando a un varón en un complejo hotelero de la ciudad, el cual mostraba un comportamiento huidizo ante la presencia de los agentes, levantando sospechas que llevaron a los policías a su identificación.

Ya que este no portaba ningún tipo de documentación, fue acompañado por los agentes a su habitación averiguando posteriormente que el mismo estaba siendo buscado por las autoridades de su país. Tras diversas pesquisas, los indicativos comprobaron que sobre dicha persona pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Reino Unido desde el día 12 de noviembre de este año, por dos delitos de agresión sexual.

El fugitivo, después de ser condenado en su país por estos delitos, una agresión sexual ocurrida en Londres en el año 2020 y otro hecho delictivo de la misma naturaleza cometido poco después, fue puesto en libertad bajo fianza tras lo que huyó del país, vulnerando la obligación que la autoridad judicial le impuso para personarse en un juicio programado en fechas recientes.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.