Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre
Detienen en un hotel de Benidorm a un fugitivo inglés condenado por dos agresiones sexuales

Los delitos ocurrieron en Londres hace cinco años y el arrestado huyó del país cuando fue puesto en libertad bajo fianza

Imagen de archivo de un coche patrulla en Benidorm ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante)a un hombre de 44 años de edad, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención(OID) dictada por las autoridades de Reino Unido por dos delitos de agresión sexual, condenado a una pena ... de prisión de 10 años.

