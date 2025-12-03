Detenido por matar a su compañero de piso tras sufrir un brote psicótico

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este miércoles al matar presuntamente a su compañero de piso tras sufrir un brote psicótico. Según ha avanzado Las Provincias, fue la propia víctima quien llamó durante la madrugada a Emergencias alertando del comportamiento agresivo de ... su compañero, que estaba siendo tratado de una enfermedad mental.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y local que, al acudir al domicilio no obtuvieron respuesta, por lo que tuvieron que acceder por la ventana con ayuda de los bomberos. En su interior yacía la víctima ensangrentada y junto a ella su agresor, que fue detenido y trasladado a la unidad de psiquiatría de un centro hospitalario custodiado por agentes.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete