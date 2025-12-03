Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 3 de diciembre

Detenido por matar a su compañero de piso tras sufrir un brote psicótico

Fue la víctima quien llamó a Emergencias alertando del comportamiento de su compañero, que se estaba tratando de una enfermedad mental

Detenido por matar a su compañero de piso tras sufrir un brote psicótico

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este miércoles al matar presuntamente a su compañero de piso tras sufrir un brote psicótico. Según ha avanzado Las Provincias, fue la propia víctima quien llamó durante la madrugada a Emergencias alertando del comportamiento agresivo de ... su compañero, que estaba siendo tratado de una enfermedad mental.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app