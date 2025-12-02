Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira recibe el alta del hospital

La menor acudió el 20 de noviembre por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia

Homicidios registra la clínica dental de Alzira donde atendieron a la niña fallecida de seis años

Fachada principal de la clínica dental de Alzira (Valencia)
Fachada principal de la clínica dental de Alzira (Valencia) EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La niña de cuatro años que permanecía ingresada en el Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental de Alzira donde recibió también asistencia otra menor de seis años que acabó falleciendo ha sido dada de alta del hospital, según ha ... confirmado fuentes sanitarias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app