Detenida por estafar 800.000 euros a 27 clientes vulnerables de seguros, a algunos los ahorros de toda su vida

La Guardia Civil ha detenido a una mujer por estafar presuntamente 800.000 euros a 27 clientes suyos de planes de fondos a través de seguros, en general, personas vulnerables que habían confiado en ella y perdieron en algunos casos ... los ahorros de toda su vida.

Todos los afectados están en la provincia de Alicante, donde operaba esta antigua empleada de una gestora de este tipo de servicios financieros situada en la capital quien, aprovechándose de su puesto de trabajo y de esa credibilidad, les robaba a sus víctimas los fondos acumulados en los seguros que tenían contratados.

La operación se inició el pasado mes de septiembre, tras recibir la denuncia de un hombre al que le habían sustraído 45.000 euros de su seguro de jubilación, al que llevaba realizando aportaciones desde hacía más de 35 años, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras las primeras indagaciones, los investigadores lograron identificar a la presunta responsable, que había sido recientemente despedida porque la empresa había descubierto algunas irregularidades.

Las víctimas elegidas eran personas de avanzada edad o con algún otro tipo de situación de vulnerabilidad, de este modo la autora conseguía valerse de la confianza que depositaban en ella para robarles el dinero sin que terceras personas pudieran descubrirla, al desviar los fondos de sus planes de seguro a cuentas de las que era ella la titular.

El pasado 2 de noviembre, fue detenida por los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad. Tras ser puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig, ha quedado en libertad con cargos.

Se trata de una mujer de 49 años, de nacionalidad española, residente en Alicante.

La operación Yosir1 ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig. Los agentes han localizado ya a 27 perjudicados y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas. Se ha solicitado al Juzgado la intervención de las cuentas bancarias con las que operaba.