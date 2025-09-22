El comercio de Benidorm hace un balance «altamente preocupante» del verano a pesar de que llegan más turistas

El comercio de Benidorm ha cerrado un balance «altamente preocupante» del verano con una caída de ventas generalizada y de hasta el 50% en julio en algunas zonas de la ciudad, paradójicamente a pesar de que han llegado más turistas al destino, según los datos de pernoctaciones.

La agrupación del ramo Aico remitió a todos sus asociados un formulario anónimo con nueve preguntas básicas y ha recibido información sobre todo de los establecimientos de la zona centro y el casco antiguo, donde se registran «los resultados aún más alarmantes, seguidos por los asociados de la zona del rincón».

La crisis se ha agudizado en junio y julio, con una recuperación media general de entre el 15% y 20% el mes de agosto, que no obstante no compensa «la bajada tan acentuada y sorprendente» anterior.

Según el análisis de Aico, «el turista en general ha pagado más por las mismas vacaciones que el año pasado con el mismo presupuesto y el comercio es el último eslabón que ha obtenido un porcentaje de dicho gasto, priorizando otro tipo de «caprichos» a los que hoy no renuncian».

Más en detalle, los comerciantes señalan que los visitantes han mantenido su consumo para -por ejemplo- «disfrutar de una buena comida o cena saboreando los excelentes platos que se ofrecen en los locales de la ciudad, de una copa contemplando las playas, sin contar la parte del gasto fijo que conlleva el alojamiento y el medio de transporte para la llegada y la vuelta a origen». Y eso ha repercutido en un menor presupuesto para compras.

Esta dualidad les genera «mucha inquietud», con «una campaña de récord en ocupación para el sector del alojamiento, mientras la realidad del sector comercial es muy diferente«.

En julio, ningún asociado ha obtenido más ventas que el año anterior y en junio el 70% de su censo llevaba un balance negativo, una situación que se agravó en julio con caídas de hasta la mitad del volumen, «una verdadera barbaridad que hace saltar todas las alarmas».

En cuanto a las causas, no apuntan a un solo motivo. «Somos conscientes que hay varias circunstancias que provocan estos datos y no es un factor directo por la actividad turística de Benidorm, pero en algunos aspectos sí que ha podido condicionar los resultados», explican.

MÁS INFORMACIÓN Mazón ayuda a los agricultores con fondos que el PSOE destinaba a la compra de bicis eléctricas

Según las respuestas de la consulta, los establecimientos apuntan a estos factores que han jugado en su contra: el aumento de los costes fijos del negocio (alquiler, impuestos, tasas, etcétera); menos turismo nacional de compras; «menos apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm»; más retención en el consumo; y «temor» a las multas aplicadas por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Y, sobre todo, concluyen que el mismo dinero da para menos, en el bolsillo del turista: «Es evidente que, en términos generales, no renunciamos a disfrutar nuestras merecidas vacaciones, pero también es cierto que las mismas nos cuestan más que hace 12 meses».

Falta promoción del visitante diurno

Como medidas de apoyo, reclaman más promoción de las visitas diurnas. «Apreciamos que prácticamente todas las acciones y actuaciones que se realizan desde los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Benidorm van a favor del turista que pernocta, en detrimento del visitante que viene a pasar el día o a realizar sus compras», opinan.

Por eso, su impresión es que están «perdiendo el cliente provincial y comarcal, y también al cliente de Benidorm que vive en las zonas más apartadas del centro como son el rincón o la cala».

En la consulta, los comerciantes también apuntan como hándicap «la aplicación y puesta en marcha en todos sus ámbitos, incluso el sancionador, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)», por lo que sugieren realizar «una campaña de información general para transmitir los beneficios al comerciante y cliente».