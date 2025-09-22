El Festival Rocanrola 2025 se presenta como el mayor evento del rap en España: Kase.O, Toteking, Nach, Sho-Hai, El Chojin y Morodo

El mayor evento de rap y el hip hop en España regresa a Alicante del 9 al 11 de octubre de 2025 con un cartel histórico y una apuesta firme por homenajear a los cuatro elementos de esta cultura.

Durante tres días, la ciudad vibrará al ritmo de los nombres más importantes del género nacional como Kase.O, Toteking, Nach, Sho-Hai, El Chojin, Morodo, además de nuevas voces que lideran la actualidad del género como Cruz Cafuné, Fernandocosta, Recycled J, Hoke, Juancho Marqués, Bejo, Dollar Selmouni, Hard GZ y muchos más.

Living Park, el «corazón urbano» del certamen

Este año, el festival volverá a convertir el Living Park en un espacio clave donde la cultura urbana se vivirá en directo, más allá de la música.

Una zona viva y participativa con actividades desde las 16:00 a las 22:00 horas que reunirá a grandes figuras del 'street art', el deporte urbano y el talento emergente.

El arte tomará forma en tiempo real con un mural de 20 x 2 metros creado por los artistas Albert Bonet y BubbleGum, además de un espacio de mural libre donde diferentes artistas intervendrán para aportar su estilo.

Rocanrola Skate & BMX Jam

Un espacio de 300 metros cuadrados de skate park con rampas albergará exhibiciones de los mejores skaters y riders de la Comunitat Valenciana en una exhibición cargada de adrenalina, trucos imposibles y mucha actitud sobre la tabla.

La cancha urbana cobrará vida con exhibiciones de freestylers y mates espectaculares, además de un concurso de tiros para el público, con premios para quienes se atrevan a encestar a canasta.

Estand de Aguas de Alicante

Comprometido con la sostenibilidad, el festival contará con un estand de Aguas de Alicante, donde los asistentes podrán rellenar gratuitamente sus botellas o vasos, mientras conocen las ventajas del consumo responsable del agua del grifo.

En colaboración del Festival Rocanrola con la Universidad de Alicante, surge el I Concurso de Rap de la Plataforma InteractUA, dirigido a estudiantes con talento que podrán subirse al escenario del festival y mostrar su 'flow' en vivo.

Este año nace el concurso Rookies Rocanrola, donde diez artistas emergentes, seleccionados entre más de 200 propuestas, serán votados por el público en redes sociales. Los tres más votados actuarán en el escenario del Living Park, y el elegido por el equipo del festival podrá formar parte del cartel principal en 2026.

Profesores de la academia alicantina Funkadelic Dance Studio, ganadores nacionales en varios campeonatos, realizarán exhibiciones de baile urbano con bailarines que trabajan con artistas como Quevedo o Denom, liderados por el reconocido Mario Gadea.

Batalla de Promesas x Rocanrola

Vuelve la segunda edición de esta competición nacional de freestyle, donde 40 freestylers se enfrentarán en la Batalla de Promesas y dejárselo todo por llevarse el primer puesto y coronarse como campeón de la BDP x Rocanrola.

«Rocanrola 2025 no es sólo música. Es una celebración del hip hop en todas sus formas, donde cada rincón vibrará con creatividad, talento y pasión», han resaltado desde la organización.

El Living Park es el reflejo de esa filosofía: un espacio abierto, libre y estimulante que reunirá a artistas, deportistas, creadores y público en una gran comunidad.

«Con la energía del Mediterráneo como telón de fondo, Alicante se consolida como la capital del rap y la cultura urbana a lo largo de tres días inolvidables», han añadido.

Presentación oficial en el Museo de Aguas de Alicante

El Festival Rocanrola 2025 ha sido presentado oficialmente en una rueda de prensa celebrada en el Museo de Aguas de Alicante, donde se han dado a conocer todas las actividades del Living Park, así como las últimas novedades del festival.

El acto ha contado con la participación de Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Martín Sanz, director de Comunicación de Aguas de Alicante, Virginia Carrión, técnica de programación del Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante y Jorge Villar, portavoz del Festival Rocanrola.

Con esta presentación, el Festival Rocanrola reafirma su compromiso con la ciudad de Alicante y con todos los agentes culturales que hacen posible un evento que ya forma parte del calendario nacional de festivales imprescindibles.

Los últimos abonos y entradas para el Festival Rocanrola 2025 están disponibles a través de la web oficial del festival en este enlace. Se recomienda adquirirlas cuanto antes, ya que el festival espera colgar el cartel de todas las entradas vendidas.