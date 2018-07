La vergüenza como lema

Actualizado: 26/07/2018 20:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde hace unos días vivo en una ciudad en la que su Ayuntamiento ha cedido un espacio municipal (es decir, de todos) para que alguien que dice llamarse artista pintase un graffiti en favor de los condenados por las agresiones de Alsasua. Como valenciano siento vergüenza. Además y para hacerlo bien, el muro cedido “solo” mide 50 metros, y se encuentra en uno de los puntos más visibles de la ciudad. El que eligió el emplazamiento lo hizo a conciencia. Les recuerdo por si en el equipo de gobierno municipal hay “flacos” de memoria que los condenados lo son por agredir a dos guardias civiles que con sus parejas se encontraban en la terraza de una cafetería.

Joan Ribó ha defendido el graffiti de la vergüenza amparado en la libertad de expresión. Pongamos un supuesto que Dios quiera no ocurra nunca. Dos concejales de Compromís del Ayuntamiento de Valencia están cualquier día con sus parejas en un lugar público. En ese momento ocho energúmenos les agreden por el hecho de ser de Compromís. Son condenados por la justicia, pero en esto un “artista” realiza una pintada defendiendo a los agresores condenados ¿Que haría Ribó? ¿Cedería un espacio municipal el alcalde para esta causa?

Imagen del mural de Elías Taño - EFE

El muro de la vergüenza quedará en breve pintado de blanco, no por su contenido, sino por las sucesivas pintadas que se han hecho encima del mismo y que al parecer según el alcalde lo deben ensuciado o dejado inservible para lo que era su fin primario, defender a los condenados por las agresiones de Alsasua. Y llegado aquí me llaman la atención dos cosas. Por un lado el silencio del Partido Socialista desde el pasado domingo (día de la pintada) hasta la víspera del jueves. Supongo que a sus votantes también les habrá extrañado. Y por otra parte me llama la atención que si alguien pinta un muro amparado en la libertad de expresión, la Policía impida a otros ciudadanos pintarlo de blanco y sin reseña ofensiva para nadie. Al parecer para estos últimos no hay libertad de expresión. Y por cierto, ¿Que hacía allí la policía esa mañana? ¿Y quién la envió?