Política El PPCV suprimirá agencias, leyes y reestructurará las consellerias si recupera la Generalitat Isabel Bonig centra su discurso en ser el partido más votado del centro derecha Los populares presentan un programa electoral personalizado por edades

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 29/03/2019 19:03h

Pocos días después de la presentación de las listas para las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril, el PPCV ha querido adelantarse al resto de partidos en poner el foco en el programa que llevará a los próximos comicios. Su presidenta y candidata a la Generalitat, Isabel Bonig, ha presentado este viernes unas pinceladas del contenido. Digital, personalizable y por tramos de edad, contendrá también 180 medidas con las que dar «un giro de 180 grados» a la Comunidad Valenciana. Los «anuncios estrella» se los reservará para mantener «la emoción y el suspense» durante la campaña, aunque mañana sábado desgranará las primeras propuestas en un acto en Alboraia (Valencia) junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

Los populares han decidido acabar con la estructura clásica de programa y han elaborado uno interactivo que incluye filtros de sexo, situación económica y familiar, lugar de procedencia y preocupaciones. Además, está organizado por tramos de edad -de 18 a 35 años, de 35 a 50, de 50 a 65 y para más de 65-.

Existe una especial personalización en Isabel Bonig tal como se comprueba en la web www.bonig19.com, aunque ésta ha querido remarcar que no existe intención de ocultar las siglas del PPCV, puesto que son de este partido «con lo bueno y con lo malo».

Aunque la presidenta de los populares valencianos no ha querido avanzar ninguna de las grandes propuestas, que irán incorporando poco a poco en la web, sí se ha mostrado partidaria de acabar con varias iniciativas del actual Consell conformado por PSPV y Compromís en el caso de que puedan recuperar la Generalitat. En este sentido, ha indicado que realizarán auditorías para concretar los organismos prescincibles. Entre los que suprimirán, según ha asegurado, se encuentran varias agencias como Antifraude o Innovación. Realizarán, del mismo modo, una reestructuración de la Administración que incluirá previsiblemente la eliminación de consellerias o su fusión.

Derogarán, igualmente, las leyes de Plurilungüismo, de L'Horta y el Pativel, junto con otras que no ha concretado, aunque ha advertido de que no utilizará políticamente el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. Sobre la de Memoria Democrática, ha señalado que la estudiarán pero no es de las que ven «prioritarias», ya que cree que hay otros problemas por delante como reducir las listas de espera de Sanidad.

Según recoge el programa, los populares volverán a implementar la ley de señas de identidad de su última legislatura; reestablecerán las subvenciones directas a Cáritas, Cruz Roja, Casa de la Caridad o el Banco de Alimentos; modificarán la norma de la Función Social de la Vivienda; aprobarán una reforma fiscal de bajada generalizada de impuestos; y crearán una oficina económica (dependiente de Presidencia) que centralice la gestión del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos de déficit, entre otras cuestiones.

Bonig ha admitido que no cuentan con memoria económica al no ser obligatoria, aunque ha defendido que son un partido que ha gobernado y que «conoce cuál es la situación de la Generalitat», por lo que considera necesario «hablar de ingresos pero también de eficiencia en la gestión».

Resultado ajustado

La presidenta del PPCV ha augurado que su partido será el más votado del bloque de centro derecha, unas palabras que suponen que den por hecho que los socialistas les superarán en número de apoyos. Los sondeos internos que manejan los populares, según fuentes de la formación, así lo indican, pero los ajustados resultados podrían dar más escaños al bloque de derechas y se ven con opciones de recuperar la Generalitat.

Sobre pactos, Bonig ha emplazado a hablar tras el 28 de abril: «Soy mujer y me gusta ser pragmática. Vamos a ir a las elecciones, vamos a dejar a los valencianos que decidan libremente y después hablaremos. Lo estudiaremos todo en función de proyectos políticos claritos y definidos».