Trasvases La polémica de los «tabernarios» en las elecciones de Madrid se cuela en la guerra el agua por el Tajo-Segura La protesta simultánea en 16 municipios levantinos rescata el descalificativo a los votantes de Ayuso

Los regantes que dependen del trasvase Tajo-Segura le han echado creatividad a su protesta desesperada contra los recortes del Gobierno a estas transferencia de agua y han rescatado una de las polémicas de las recientes elecciones madrileñas. «Aquí somos tabernarios, salvemos el trasvase» ha sido su lema de pancarta dirigido personalmente a Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica.

Este sábado, se han desarrollado manifestaciones simultáneas en 16 municipios levantinos de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. En el caso de Elche, la ciudad con mayor peso demográfico de estas zonas agrarias, con 220.000 habitantes, y una de las comunidades de agricultores más numerosa, ha habido una tractorada y los afectados se han visto arropados por el alcalde socialista Carlos González.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón (PP), ha acudido a mostrar su adhesión -como lleva haciendo desde hace meses- a la causa de los agricultores para mantener las condiciones de explotación del acueducto, vital para su continuidad y supervivencia como la « huerta de Europa».

«Estamos apoyando a nuestros regantes en una de las tractoradas que más se recordarán en los últimos tiempos en la defensa del trasvase», ha manifestado el presidente. Y para dar una idea de la dimensión del problema, ha añadido: «No solo estamos defendiendo el sustento de nuestra gente, su presente y su futuro, sino que estamos defendiendo la comida de todos, porque aquí se hace agricultura, con más de 40 millones de árboles que son los que nos ayudarán a luchar por el futuro».

Mazón ha realizado estas manifestaciones tras participar esta en la movilización junto al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, entre otras comunidades de la cuenca del Segura. Los asistentes han recorrido con sus tractores varias pedanías de Orihuela y algunos municipios de la comarca de la Vega Baja, como Albatera, Pilar de la Horadada o Los Montesinos.

El dirigente alicantino ha asegurado que la Vega Baja no dejará de proteger sus intereses. «Nuestro grito es que la Vega Baja no se va a rendir, la provincia de Alicante no se va a rendir. Hoy hemos hecho un llamamiento a toda la provincia y a toda la Comunitat Valenciana, porque esto no afecta solo a un sector concreto, nos atañe a todos y está en juego nuestro futuro», ha sentenciado el presidente, que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que demuestre «si defiende el medio ambiente o sigue atacándolo como lo está haciendo».

Con lemas como «Miles de agricultores al paro si recortan el trasvase», «Sin agua en el levante: desierto y paro» o «El campo muere», los regantes y agricultores se han opuesto en esta concentración a los recortes al envío de agua que está ejecutando el Gobierno central.