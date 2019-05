Alicante Pesadilla de un discapacitado en Elda: meses pidiendo aparcamiento y se lo pintan por la visita de Ximo Puig Teo reclama la solución definitiva tras el parcheo del día que vino el presidente de la Generalitat y el Ayuntamiento niega la relación entre ambas circunstancias

El Ayuntamiento de Elda (Alicante) señalizó con pintura en el suelo una plaza de aparcamiento para discapacitados el mismo día que fue de visita al municipio el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, después de meses de reclamaciones infructuosas de Teo, que sigue pidiendo la plaza reservada en la puerta de su domicilio y no la que han marcado genérica, para cualquier discapacitado.

«Por donde vive, no pasó Ximo Puig, así que no tiene nada que ver», han explicado fuentes municipales, si bien el afectado había contactado directamente con la secretaria del presidente autonómico, que se interesó personalmente por si le habían resuelto el problema aquel mismo día, el pasado 24 de abril.

Desde el Ayuntamiento se han comprometido a que las placas con el número específico para que solo este conductor particular pueda estacionar en ese sitio se colocarán en un mes.

No obstante, en sus gestiones con Servicios Sociales del Ayuntamiento gobernado por el alcalde socialista Rubén Alfaro, a este discapacitado le dan otras explicaciones sobre el retraso, al parecer, porque no hay empresa encargada de estas tareas. De hecho, Teo asegura que se encargaron apresuradamente de pintar la plaza en el asfalto y las mismas fuentes municipales consultadas por ABC aseguran que lo debió hacer la Brigada Municipal, que asume este trabajo por orden de llegada de las peticiones.

El 78% de discapacidad

«Desde el año pasado vivo en Elda, me tuve que cambiar desde Petrer porque mis discapacidades del 78% me obligaron a cambiar de residencia y vivir en una casa más adaptada por el acceso a ella», relata. En septiembre de 2018 inició los trámites de solicitud de reserva de aparcamiento a través de los Servicios Sociales de Elda y en enero de este año le llegó la documentación con la confirmación de le es concedida dicha reserva.

A partir de ese momento empieza su «lucha» para conseguir que sea visible esa plaza de aparcamiento, según Teo. «A principios de febrero, la Policía Local encargada de dar la orden para pintar me comunica que no hay empresa que pinte ni mi plaza ni varias más, además de repintar las antiguas que ya estaban concedidas y que están semiborradas por el tiempo y el agua», recuerda.

Le dijeron que fuera llamando para informarse. «Quince días más tarde me dijeron que ya había empresa, que era inminente el pintado; volví a llamarles a primeros de marzo y no sabían nada de cuando se podría pintar, no había presupuesto», continúa.

Secretaria de Puig

En ese momento optó por recurrir a Valencia. «Me dirigí por escrito a la secretaria de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y me contestó por mail que habían recibido mi carta. En unos días me llamaron y me comunicaron que se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento de Elda, y les aseguraron que procederían a pintar», fue el avance en sus gestiones. No obstante, «no fue así, volví a llamar a la secretaria, que a su vez hizo sus pertinentes llamadas y el segundo día de Pascua, martes, vinieron dos trabajadores del Ayuntamiento, uno con uniforme, y pintaron los vados. Pero no pusieron las placas con su correspondiente número identificatorio para que no pueda usar esta plaza otra persona con discapacidad».

Desde entonces, sigue esperando. «Hoy por hoy, me han dicho que ni se sabe cuándo van a proceder y me consta que hay otras personas que están peor, porque no tiene ni pintado el espacio», apostilla, escéptico sobre que se coloquen las placas en un mes, como han asegurado fuentes municipales a este diario.

«Este Ayuntamiento nos tiene como ciudadanos de tercera como poco: solicite que me hicieran un rebaje en la acera para acceder y ni tan siquiera me han dicho nada», comenta, sobre otra petición suya relacionada también con su movilidad.

«Ya no sé qué hacer ni dónde ir para que me solucionen esto; en este momento me siento desamparado totalmente por la fuerte y gran indiferencia de estos políticos. Últimamente, como estamos en elecciones y en campaña, están concediendo cosas, pero solamente a gremios que electoralmente les son rentables, pero a nosotros ni caso», critica Teo, que ha solicitado audiencia con la concejal del área, también sin éxito.