Medidas Navidad en Alicante: decoran calles del centro con esculturas temáticas infantiles y monumentales

El Ayuntamiento de Alicante ha instalado una serie de esculturas de objetos infantiles para tematizar en las principales calles de la ciudad y crear ambientación atractiva para el turismo familiar. Son obras originales del artista toledano Emilio de Mora “dEMO” y se podrán ver hasta el 2 de febrero. Tienen una altura aproximada de dos metros y están hechas de fibra de vidrio y resina de poliéster.

Por su estética monumental, siguen la estela del Belén más grande del mundo, que ha sido registrado esta semana como récord Guinness.

El alcalde, Luis Barcala, que ha visitado la escultura situada en la confluencia de la Rambla de Méndez Núñez con la calle Cándida Jiménez Gargallo -colindante con la Casa de la Festa “Manuel Ricarte”, ha destacado la iniciativa al invitar a descubrir en que lugares de la ciudad se encuentran unas obras que “generan esperanza e ilusión, porque representan cultura”. Al acto ha asistido también el concejal de Cultura, Antonio Manresa.

El conjunto de la muestra la componen dos cucuruchos de helado (grande y pequeño), dos cochecitos situados uno encima del otro, dos gominolas, dos osos pequeños, dos patitos y tres cerditos subidos los unos encima de los otros.

Se podrán ver en la Explanada de España, Rambla de Méndez Núñez-Cándida Jiménez Gargallo, Avenida Constitución-Alfonso El Sabio, Plaza de Calvo Sotelo-Avda. Doctor Gadea, Plaza Séneca-Pintor Lorenzo Casanova-Pintor Aparicio-, Paseo de Canalejas, Óscar Esplá-Plaza de España, Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado.

Otra de las obras expuestas en las calles de Alicante - ABC

Al explicar la filosofía de la muestra, ha explicado dEMO que “intento seducir al público con las formas. Sin perder de vista que en la creación artística, la escultura no es un objeto. Sí, un interrogante y un motor del pensamiento”. Se considera un artista que expone en la calle “porque es en este lugar donde se produce todo”.

Hay obras de dEMO en las principales calles de París, Miami, Londres, Nueva York, México o Brasil, entre otras.

Foro de voluntariado

También este jueves, durante la inauguración del II Congreso de Transformación Social y Humana en el Auditorio de la Diputación (ADDA), el alcalde ha pedido "poner a las personas en el centro de todas las políticas públicas y privadas por encima de banderas políticas, ideológicas o credos".

Barcala también ha animado a los asistentes a participar en el voluntariado social, en un acto ha albergado a más de un millar de personas que se habían inscrito para seguir por streaming el congreso junto a un centenar de asistentes en directo, debido a las limitaciones sanitarias, según ha indicado un comunicado del Ayuntamiento.

El alcalde ha resaltado la importancia de este congreso al que "el Ayuntamiento apoyó incondicionalmente desde sus orígenes porque las personas deben estar en el centro de todas las políticas y la pandemia lo ha puesto de manifiesto".

Autoridades en el II Congreso de Transformación Social y Humana, en el ADDA - ABC

"No hay un solo camino para eso, no aceptamos banderas políticas ni ideologías para algo que tiene que estar por encima de todo, que son las personas y su bienestar. A eso es a lo que conduce la transformación social y humana que se promueve desde este congreso y desde la Nueva Asociación", ha remarcado el primer edil.

Según ha defendido el primer edil, "el Ayuntamiento apuesta por esta vía que nos propone la Nueva Asociación y a la que invitamos a sumarse a todos aquellos que trabajan y dedican su tiempo a los demás, porque en ese voluntariado se basa la acción principal de esa transformación".

Asimismo, Barcala ha añadido que "trabajamos para que Alicante se convierta en el foco de tantas cosas, desde lo tecnológico a ser referencia estas Navidades, también en lo social queremos que Alicante sea un modelo de convivencia pensando en las personas".

"Necesitamos pensar en las personas y que las administraciones públicas y las empresas trabajen en hacer una sociedad mejor. No hay otra alternativa, no existe otro futuro que no pase por esas premisas. Si nos equivocamos, si desplazamos a las personas del centro del debate y del centro de la acción política nos estaremos equivocando y no tendremos futuro", ha concluido.

Referentes

Al congreso han asistido también el vicepresidente de la Diputación y diputado de Agenda Digital e Innovación, Adrián Ballester, el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, entre otras autoridades y representantes de la sociedad civil.

Como ponentes han intervenido Fernando Sánchez Dragó, Irene Villa, Manuel Cerdán, Enrique Rojas, el Padre Lezama, Sandra Ibarra, Nadia Ghulam o Mario Alonso Puig, entre otras.

El Congreso finaliza con la presentación de la Plataforma Social del Voluntariado, donde se agruparán todos los pequeños colectivos de la ciudad que trabajan con personas y con los que se pretende trabajar en el desarrollo de este objetivo de transformación social y humana.